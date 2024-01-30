Участвовал в штурмах против ВСУ: украинец подписал контракт с ВС РФ, и попал в плен

Мужчина прошел обучение и получил оружие, но продержался на фронте лишь примерно месяц. Одной из его задач было фиксировать передвижения ВСУ.

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В Украине осудили гражданина, который воевал на стороне врага. Об этом известно из приговора Октябрьского районного суда города Полтавы от 23 января.

Украинец, имя которого не раскрывается, решил принять участие в боевых действиях на стороне РФ. В приговоре указано, что он знал о нападении ВС РФ на территорию Украины и то, что его призыв в ряды вражеских войск будет предусматривать участие в боях на передовой.

"Такая осведомленность лица следует из того, что "признание" РФ так называемых "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами, осуществление РФ и так называемыми "ДНР, "ЛНР" совместных боевых действий против Украины, объявление всеобщей мобилизации на территории самопровозглашенных республик, широко освещалась в средствах массовой информации и на открытых Интернет-ресурсах", — отметили в суде.

В июле 2023 года мужчина находился в городе Иловайск в Донецкой области. Там он заключил контракт с мотострелковой бригадой российских войск. Украинца назначили рядовым, выдали ему каску, бронежилет и автомат АК-74. После короткого курса подготовки боец оказался на фронте.

В течение августа мужчина находился на вражеских позициях, он участвовал в наступательных и штурмовых операциях против ВСУ.

"При этом, обвиняемый носил при себе огнестрельное оружие, был одет в военную полевую камуфлированную форму образца ВС РФ с опознавательными знаками", — передали в суде.

С июля по 23 августа украинец находился в составе оккупационных войск в районе Иловайска и Марьинки.

В это время, по данным суда, он:

осуществлял оккупацию и охрану захваченных территорий Украины;

выполнял указания и приказы российских командиров;

обустраивал и укреплял блокпосты, позиции;

носил огнестрельное оружие и камуфляж ВС РФ;

наблюдал за воздушным и наземным пространством, чтобы выявлять ВСУ.

Служба мужчины закончилась 23 августа, когда он вблизи села Марьинка сложил оружие и был взят в плен бойцами ВСУ. Во время допроса он признал свою вину и все подтвердил.

Украинца, воевавшего на стороне ВС РФ, признали виновным по двум статьям — о государственной измене и коллаборационистской деятельности. Ему назначили 12 лет заключения с конфискацией имущества. В срок отбывания наказания засчитали пребывание под стражей с 1 ноября 2023 года.

Напомним, российский оккупант пришел на позиции бойцов НГУ "за хлебом".

Генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что после завершения войны Украину ожидают "самые тяжелые времена".