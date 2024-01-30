Брав участь у штурмах проти ЗСУ: українець підписав контракт із ЗС РФ і потрапив у полон

Чоловік пройшов навчання й отримав зброю, але протримався на фронті лише приблизно місяць. Одним із його завдань було фіксувати пересування ЗСУ.

Related video

В Україні засудили громадянина, який воював на боці ворога. Про це відомо з вироку Октябрського районного суду міста Полтави від 23 січня.

Українець, ім’я якого не розкривається, вирішив узяти участь у бойових діях на боці РФ. У вироку зазначено, що він знав про напад ЗС РФ на територію України й те, що його призов у лави ворожих військ передбачатиме участь у боях на передовій.

"Така обізнаність особи випливає з того, що "визнання" РФ так званих "ДНР" ц "ЛНР" незалежними державами, здійснення РФ ц так званими "ДНР, "ЛНР" спільних бойових дій проти України, оголошення загальної мобілізації на території самопроголошених республік, широко висвітлювалася в засобах масової інформації та на відкритих інтернет-ресурсах", — зазначили в суді.

У липні 2023 року чоловік перебував у місті Іловайськ Донецької області. Там він уклав контракт цз мотострілецькою бригадою російських військ. Українця призначили рядовим, видали йому каску, бронежилет ц автомат АК-74. Після короткого курсу підготовки боєць опинився на фронті.

Протягом серпня чоловік перебував на ворожих позиціях, брав участь у наступальних і штурмових операціях проти ЗСУ.

"Обвинувачений носив при собі вогнепальну зброю, був одягнений у військову польову камуфльовану форму зразка ЗС РФ із розпізнавальними знаками", — передали в суді.

Із липня до 23 серпня українець перебував у складі окупаційних військ у районі Іловайська та Мар’їнки.

У цей час, за даними суду, він:

здійснював окупацію й охорону захоплених територій України;

виконував вказівки та накази російських командирів;

облаштовував і укріпляв блокпости, позиції;

носив вогнепальну зброю та камуфляж ЗС РФ;

спостерігав за повітряним і наземним простором, щоб виявляти ЗСУ.

Служба чоловіка закінчилася 23 серпня, коли він поблизу села Мар’їнка склав зброю та був узятий у полон бійцями ЗСУ. Під час допиту він визнав свою вину та все підтвердив.

Українця, який воював на боці ЗС РФ, визнали винним за двома статтями — про державну зраду й колабораційну діяльність. Йому призначили 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. У строк відбування покарання зарахували перебування під вартою з 1 листопада 2023 року.

Нагадаємо, російський окупант прийшов на позиції бійців НГУ "по хліб".

Генерал ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що після завершення війни на Україну очікують "найтяжчі часи".