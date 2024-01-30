"Грохот грома в горах": в ГУР объявили набор разведчиков для работы в Крыму

Как отметили в военной разведке, подразделения активных действий, в которые идет набор, выполняют задачи по разведке, диверсиям, саботажу и другим видам деятельности, направленным на ослабление противника.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) объявило о наборе людей для работы в подразделениях активных действий, которые занимаются проведением специальных операций в тылу врага. Соответсвующее объявление 30 января опубликовано пресс-службой ведомства.

"Нравится раскаты грома в горах? А когда ты в последний раз слышал его в горах Крыма? Так может пришло время устроить вместе с нами?" — говорится в объявлении.

Как отмечается в сообщении ГУР, подразделения активных действий выполняют задачи по разведке, диверсиям, саботажу и другим видам деятельности, направленным на ослабление противника.

В ГУР ищут разведчиков для работы в Крыму Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

"Если вы решительно настроены, хотите победы Украины и не боитесь сложных задач — заполняйте анкету-заявку и ожидайте звонка!" — говорится в объявлении.

Каковы требования для кандидатов

В анкете на вакансию разведчика ГУР указаны следующие требования и обязанности:

Обязанности:

Выполнение разведывательных мероприятий.

Проведение специальных действий.

Требования:

пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам;

гражданство Украины;

возраст 18-40 лет;

мотивация уничтожать врага;

хорошая физическая выносливость;

готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий;

наличие боевого опыта будет преимуществом;

отсутствие близких родственников, которые являются гражданами Российской Федерации;

недопустимость употребления наркотиков;

отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Условия:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

квалифицированная подготовка в учебном центре;

полное материальное обеспечение;

денежное обеспечение от 70 000 до 140 000 гривен (+ премии) в зависимости от выполнения поставленных задач;

санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей;

бесплатная медицинская помощь, страхование и другие социальные гарантии.

Напомним, 4 октября 2023 года стало известно, что спецназовцы батальонов "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО десантировались на территории оккупированного Крыма и вступили в бой с оккупантами.

Ранее, 24 августа, жители оккупированного Крыма сообщили украинским СМИ о стрельбе и взрывах возле мыса Тарханкут в западной части полуострова. Анонимный представитель украинской разведки подтвердил, что ГУР реализовал спецоперацию.