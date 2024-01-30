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"Грохот грома в горах": в ГУР объявили набор разведчиков для работы в Крыму

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Фото: Скриншот відео ГУР | Иллюстративное фото: спецназовцы в ГУР во время выполнения боевой задачи в Крыму

Как отметили в военной разведке, подразделения активных действий, в которые идет набор, выполняют задачи по разведке, диверсиям, саботажу и другим видам деятельности, направленным на ослабление противника.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) объявило о наборе людей для работы в подразделениях активных действий, которые занимаются проведением специальных операций в тылу врага. Соответсвующее объявление 30 января опубликовано пресс-службой ведомства.

"Нравится раскаты грома в горах? А когда ты в последний раз слышал его в горах Крыма? Так может пришло время устроить вместе с нами?" — говорится в объявлении.

Как отмечается в сообщении ГУР, подразделения активных действий выполняют задачи по разведке, диверсиям, саботажу и другим видам деятельности, направленным на ослабление противника.

В ГУР ищут разведчиков для работы в Крыму Fullscreen
В ГУР ищут разведчиков для работы в Крыму
Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

"Если вы решительно настроены, хотите победы Украины и не боитесь сложных задач — заполняйте анкету-заявку и ожидайте звонка!" — говорится в объявлении.

Каковы требования для кандидатов

В анкете на вакансию разведчика ГУР указаны следующие требования и обязанности:

Обязанности:

  • Выполнение разведывательных мероприятий.
  • Проведение специальных действий.

Требования:

  • пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам;
  • гражданство Украины;
  • возраст 18-40 лет;
  • мотивация уничтожать врага;
  • хорошая физическая выносливость;
  • готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий;
  • наличие боевого опыта будет преимуществом;
  • отсутствие близких родственников, которые являются гражданами Российской Федерации;
  • недопустимость употребления наркотиков;
  • отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Условия:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • квалифицированная подготовка в учебном центре;
  • полное материальное обеспечение;
  • денежное обеспечение от 70 000 до 140 000 гривен (+ премии) в зависимости от выполнения поставленных задач;
  • санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей;
  • бесплатная медицинская помощь, страхование и другие социальные гарантии.

Напомним, 4 октября 2023 года стало известно, что спецназовцы батальонов "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО десантировались на территории оккупированного Крыма и вступили в бой с оккупантами.

Ранее, 24 августа, жители оккупированного Крыма сообщили украинским СМИ о стрельбе и взрывах возле мыса Тарханкут в западной части полуострова. Анонимный представитель украинской разведки подтвердил, что ГУР реализовал спецоперацию.