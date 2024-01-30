"Грохот грома в горах": в ГУР объявили набор разведчиков для работы в Крыму
Как отметили в военной разведке, подразделения активных действий, в которые идет набор, выполняют задачи по разведке, диверсиям, саботажу и другим видам деятельности, направленным на ослабление противника.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) объявило о наборе людей для работы в подразделениях активных действий, которые занимаются проведением специальных операций в тылу врага. Соответсвующее объявление 30 января опубликовано пресс-службой ведомства.
"Нравится раскаты грома в горах? А когда ты в последний раз слышал его в горах Крыма? Так может пришло время устроить вместе с нами?" — говорится в объявлении.
Как отмечается в сообщении ГУР, подразделения активных действий выполняют задачи по разведке, диверсиям, саботажу и другим видам деятельности, направленным на ослабление противника.
"Если вы решительно настроены, хотите победы Украины и не боитесь сложных задач — заполняйте анкету-заявку и ожидайте звонка!" — говорится в объявлении.
Каковы требования для кандидатов
В анкете на вакансию разведчика ГУР указаны следующие требования и обязанности:
Обязанности:
- Выполнение разведывательных мероприятий.
- Проведение специальных действий.
Требования:
- пригодность к службе по состоянию здоровья и моральным качествам;
- гражданство Украины;
- возраст 18-40 лет;
- мотивация уничтожать врага;
- хорошая физическая выносливость;
- готовность выполнять задачи в зоне активных боевых действий;
- наличие боевого опыта будет преимуществом;
- отсутствие близких родственников, которые являются гражданами Российской Федерации;
- недопустимость употребления наркотиков;
- отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Условия:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- квалифицированная подготовка в учебном центре;
- полное материальное обеспечение;
- денежное обеспечение от 70 000 до 140 000 гривен (+ премии) в зависимости от выполнения поставленных задач;
- санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей;
- бесплатная медицинская помощь, страхование и другие социальные гарантии.
Напомним, 4 октября 2023 года стало известно, что спецназовцы батальонов "Стугна" и "Братство" в составе спецподразделения "Тимура" ГУР МО десантировались на территории оккупированного Крыма и вступили в бой с оккупантами.
Ранее, 24 августа, жители оккупированного Крыма сообщили украинским СМИ о стрельбе и взрывах возле мыса Тарханкут в западной части полуострова. Анонимный представитель украинской разведки подтвердил, что ГУР реализовал спецоперацию.