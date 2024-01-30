"Гуркіт грому в горах": у ГУР оголосили набір розвідників для роботи в Криму
Як зазначили у воєнній розвідці, підрозділи активних дій, до яких триває набір, виконують завдання з розвідки, диверсій, саботажу та інших видів діяльності, спрямованих на ослаблення противника.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) оголосило про набір людей для роботи в підрозділах активних дій, які займаються проведенням спеціальних операцій у тилу ворога. Відповідне оголошення 30 січня опубліковано пресслужбою відомства.
"Подобається гуркіт грому в горах? А коли ти востаннє чув його в горах Криму? То може прийшов час влаштувати разом з нами?" — йдеться в оголошенні.
Як зазначається в повідомленні ГУР, підрозділи активних дій виконують завдання з розвідки, диверсій, саботажу та інших видів діяльності, спрямованих на ослаблення противника.
"Якщо ви рішуче налаштовані, прагнете перемоги України та не боїтеся складних завдань — заповнюйте анкету-заявку та очікуйте на дзвінок!" — йдеться в оголошенні.
Які вимоги для кандидатів
В анкеті на вакансію розвідника ГУР вказані такі вимоги та обов'язки:
Обов'язки:
- Виконання розвідувальних заходів.
- Проведення спеціальних дій.
Вимоги:
- придатність до служби за станом здоров'я та моральними якостями;
- громадянство України;
- вік 18-40 років;
- мотивація знищувати ворога;
- хороша фізична витривалість;
- готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій;
- наявність бойового досвіду буде перевагою;
- відсутність близьких родичів, які є громадянами Російської Федерації;
- неприпустимість вживання наркотиків;
- відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Умови:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- кваліфікована підготовка в навчальному центрі;
- повне матеріальне забезпечення;
- грошове забезпечення від 70 000 до 140 000 гривень (+ премії) залежно від виконання поставлених завдань;
- санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їхніх сімей;
- безплатна медична допомога, страхування та інші соціальні гарантії.
Нагадаємо, 4 жовтня 2023 року стало відомо, що спецпризначенці батальйонів "Стугна" і "Братство" у складі спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО десантувалися на території окупованого Криму і вступили в бій з окупантами.
Раніше, 24 серпня, жителі окупованого Криму повідомили українським ЗМІ про стрілянину і вибухи біля мису Тарханкут у західній частині півострова. Анонімний представник української розвідки підтвердив, що ГУР реалізував спецоперацію.