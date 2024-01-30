Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Вибухи в Криму та удари по Чорноморському флоту

"Гуркіт грому в горах": у ГУР оголосили набір розвідників для роботи в Криму

рейд гур, спецназ ГУР, ГУР, спецназ, український спецназ, ГУР Крим
Фото: Скриншот відео ГУР | Ілюстративне фото: спецпризначенці в ГУР під час виконання бойового завдання в Криму

Як зазначили у воєнній розвідці, підрозділи активних дій, до яких триває набір, виконують завдання з розвідки, диверсій, саботажу та інших видів діяльності, спрямованих на ослаблення противника.

Related video

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) оголосило про набір людей для роботи в підрозділах активних дій, які займаються проведенням спеціальних операцій у тилу ворога. Відповідне оголошення 30 січня опубліковано пресслужбою відомства.

"Подобається гуркіт грому в горах? А коли ти востаннє чув його в горах Криму? То може прийшов час влаштувати разом з нами?" — йдеться в оголошенні.

Як зазначається в повідомленні ГУР, підрозділи активних дій виконують завдання з розвідки, диверсій, саботажу та інших видів діяльності, спрямованих на ослаблення противника.

У ГУР шукають розвідників для роботи в Криму Fullscreen
У ГУР шукають розвідників для роботи в Криму
Фото: пресслужба ГУР Міноборони

"Якщо ви рішуче налаштовані, прагнете перемоги України та не боїтеся складних завдань — заповнюйте анкету-заявку та очікуйте на дзвінок!" — йдеться в оголошенні.

Які вимоги для кандидатів

В анкеті на вакансію розвідника ГУР вказані такі вимоги та обов'язки:

Обов'язки:

  • Виконання розвідувальних заходів.
  • Проведення спеціальних дій.

Вимоги:

  • придатність до служби за станом здоров'я та моральними якостями;
  • громадянство України;
  • вік 18-40 років;
  • мотивація знищувати ворога;
  • хороша фізична витривалість;
  • готовність виконувати завдання в зоні активних бойових дій;
  • наявність бойового досвіду буде перевагою;
  • відсутність близьких родичів, які є громадянами Російської Федерації;
  • неприпустимість вживання наркотиків;
  • відсутність непогашеної або незнятої судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Умови:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • кваліфікована підготовка в навчальному центрі;
  • повне матеріальне забезпечення;
  • грошове забезпечення від 70 000 до 140 000 гривень (+ премії) залежно від виконання поставлених завдань;
  • санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їхніх сімей;
  • безплатна медична допомога, страхування та інші соціальні гарантії.

Нагадаємо, 4 жовтня 2023 року стало відомо, що спецпризначенці батальйонів "Стугна" і "Братство" у складі спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО десантувалися на території окупованого Криму і вступили в бій з окупантами.

Раніше, 24 серпня, жителі окупованого Криму повідомили українським ЗМІ про стрілянину і вибухи біля мису Тарханкут у західній частині півострова. Анонімний представник української розвідки підтвердив, що ГУР реалізував спецоперацію.