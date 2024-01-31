"У нас очень высокий потенциал": как ВСУ уничтожают артиллерию россиян, — эксперт (видео)

Военный эксперт Петр Черник заявил, что у украинских военнослужащих очень эффективные показатели контрбатарейной борьбы. ВСУ используют РЛС AN/TPQ-36, аналогов которых нет у россиян.

Силы обороны Украины активно уничтожают российскую артиллерию. Высокие показатели эффективности достигаются при помощи нескольких факторов. Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в интервью "24 каналу".

Эксперт отметил, что война в Украине — это возвращение к стандартам Первой и Второй мировых войн, когда решающее значение имела артиллерия.

По его словам, украинские военные показали значительный интеллектуальный потенциал в этой войне, а также во время обучения на Западе. К примеру, нормативная учебная программа США предполагает обучение использованию ЗРК Patriot на протяжении 10 месяцев. Однако украинцы смогли освоить систему за 10 недель.

"У нас действительно очень высокий потенциал по части интеллекта. И одна из причин этой войны – вернуть украинцев обратно в империю. Ибо без нашего интеллекта империя не может жить", – сказал Черник.

Эксперт также отметил, что у украинских военнослужащих очень эффективные показатели контрбатарейной борьбы. ВСУ используют РЛС AN/TPQ-36, аналогов которых нет у россиян.

"У нас также есть фантастическая немецкая машина COBRA, которая на расстоянии до 40 километров может за секунды вычислить до 40 артиллерийских залпов и сразу передать эти данные операторам. Мы блестяще научились работать с этой техникой", – сказал Черник.

Он отметил, что украинские военные также используют FPV-дроны и другие беспилотники. Они могут уничтожить вражеские артиллерийские установки.

Петр Черник об уничтожении вражеской артиллерии (смотреть с 35 минуты)

Ранее сообщалось, что ВС РФ пытаются окружить ВСУ возле Купянска. На фронте будет продолжаться интенсивность боев до тех пор, пока украинские военные не "сотрут" российское наступательное подразделение, которое те сосредоточили, рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Также в ВСУ писали, что под Работиным ВС РФ используют против ВСУ химическое оружие. Российский дрон находит блиндаж ВСУ и сбрасывает рядом химическую гранату, а когда бойцы пытаются эвакуироваться, их атакуют FPV-дронами, рассказал лейтенант Сил обороны Украины.