"Мы обеспечим Украину": в Пентагоне прокомментировали передачу Украине бомб GLSDB

По данным Минобороны США, из соображений оперативной безопасности американские власти не будут подтверждать конкретные сроки передачи вооружений.

Министерство обороны США подтвердило свое желание передать Украине бомбы малой дальности для наземного запуска (GLSDB). Однако, официальные представители Пентагона отказались от уточнения конкретных сроков передачи указанных вооружений Киеву. Об этом заявил представитель Минобороны США, генерал Патрик Райдер на брифинг в Пентагоне.

"Касательно малой дальности — как мы заявили еще в прошлом году, мы обеспечим Украину GLSDB в рамках наших усилий, которые финансируются Инициативой содействия безопасности Украины (USAI)", — сказал он.

Тем не менее, в соответствии с заявлением Райдера, из соображений оперативной безопасности, в Пентагоне не планируют подтверждать конкретные временные рамки передачи указанных вооружений.

"Мы оставим Украине право сообщать о любых поставках", — отметил представитель американского оборонного ведомства.

Программа "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI) включает в себя передачу финансовых средств в соответствии с ранее утвержденным Конгрессом финансирования, направленного на производство новых вооружений для Вооруженных сил Украины.

После анонсирования новых партий военной помощи в рамках данной инициативы, необходимо учесть время, требуемое для производства нового вооружения американскими предприятиями, а также его доставку в Украину. Таким образом, несмотря на отсутствие текущего финансирования со стороны США для Украины, передача бомб малой дальности для наземного запуска (GLSDB), как было объявлено, уже была финансирована предыдущими траншами.

Что известно про GLSDB

Бомбы малой дальности наземного запуска (GLSDB) представляют собой компактные и высокоточные боеприпасы, разработанные в 2019 году совместно компанией Boeing и шведской компанией SAAB.

Боеприпасы сочетают планерную авиационную бомбу малой дальности GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. GLSDB направляется с помощью GPS, может преодолевать некоторые электронные препятствия и использоваться при любых погодных условиях для поражения целей на расстоянии до 150 км. Запускается из реактивных систем M270 и HIMARS.

Напомним, 30 марта 2023 года Россия распространяла фейки о якобы перехвате системой противовоздушной обороны управляемой бомбы GLSDB. По данным Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины, по состоянию на тот момент, этот боеприпас даже не поставили на серийное производство.

В октябре военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что бомбы GLSDB меньше и проще в использовании, чем дальнобойные ракеты ATACMS. В частности, такой боеприпас может залететь в окно.