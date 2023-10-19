"Залетит, как дрон": эксперт объяснил, какие преимущества будут у ВСУ благодаря бомбам GLSDB (видео)

По словам эксперта Александра Мусиенко, бомбы GLSDB можно забросить буквально "в окно" врагу. Кроме того, они меньше по размеру и их легче использовать.

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Представитель компании Boeing, выпускающей управляемые авиабомбы GLSDB, рассказал о процессе производства снаряжения для ВСУ и указал, что Силы обороны его получат уже зимой 2023-24 гг. Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, какое значение имеют бомбы для успеха на поле боя. О деталях использования GLSDB говорится в комментарии, который эксперт дал Фокусу.

Бомбы GLSDB отличаются от дальнобойных ракет ATACMS, предоставленных правительством США, отметил Мусиенко. Объяснил, что, "во-первых, они меньше, во-вторых, проще в использовании, в-третьих, могут залететь в окно". Эксперт проиллюстрировал преимущества бомбы наглядным примером.

Например, можно представить штаб ВС РФ, который заседает в каком-то помещении. Если бить по штабу традиционным оружием, то бомба может упасть на крышу, или рядом с домом, и взорваться. Если же использовать бомбу GLSDB, то ее можно направить точно в открытое окно или сквозь отверстие в стене.

"Она может залететь, как дрон, в окно, и поразить. Или если есть отверстие, то может так же — залететь внутрь и там взорваться. Это очень важный элемент и особенность этого вида вооружений", — пояснил Мусиенко.

Ориентировочная дата поставок GLSDB — до конца 2023 года, заявил эксперт.

"Компания производитель заканчивает выполнение первой части заказа США и готовится к передаче их Украине. Думаю, до конца года мы увидим их успешное применение на поле боя".

Комментарий Александра Мусиенко относительно бомб GLSDB (смотреть с 11:09)

Оружие ВСУ: детали

Отметим, правительство США впервые упомянуло о возможности предоставления GLSDB зимой 2023 года. Именно тогда выделялся новый пакет помощи Украине в размере 2 млрд долл. и указывалось, что соответствующие бомбы закажут у производителей — американской компании Boeing и шведской SAAB.

GLSDB — авиабомбы, которые способны преодолевать расстояние до 150 км. Их запускают с самолета и они направляются к цели, управляясь с помощью двух приспособлений: спутниковой системы позиционирования (GPS) и инерциальной навигационной системы (дает возможность автономно двигаться в пространстве без сигналов извне).

18 октября стало известно о предоставлении Украине еще одного вида оружия — дальнобойных ракет ATACMS — об этом сообщили в Белом Доме. Заявление прозвучало вскоре после того, как прозвучали взрывы на оккупированных территориях — в Луганске и Бердянске. Генштаб ВСУ подтвердил, что нанесли удар в 100 км от фронта и уничтожили девять вертолетов.

19 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет получать партии ATACMS регулярно. Отметим, в Пентагоне накануне, 18 октября, заявили, что в будущем планируют воздерживаться от анонсирования подобных поставок.

Напоминаем, американские аналитики опубликовали отчет военной способности армии Китая. В отчете указано, что КНР планирует выпустить 500 ядерных боеголовок до 2030 года и на этом не остановится. Между тем эксперты издания AP выяснили, чем воюют террористы ХАМАС. Для этого исследовали фотографии с мест преступлений в Израиле и заметили гранатометы, которые выпускаются в Северной Корее.