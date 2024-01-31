Не зэки: в британской разведке назвали основной способ полонения армии России

По данным ведомства, использование краткосрочных контрактов с заключенными вызвало полемику в обществе. Особенно россиян беспокоили повторные случаи совершаемых преступлений, а так же тот факт, что заключенные служили меньше, чем мобилизованные и резервисты.

Российские военные пересмотрели подход к набору в армию, отказавшись от использования краткосрочных контрактов с заключенными, как это было в начале войны с Украиной. Вместо этого, в настоящее время акцент сделан на регулярном наборе новых солдат по долгосрочным контрактам. Об этом говорится в отчете Военной разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 31 января.

Военные Соединенного Королевства указали, что расследование Русской службы Би-би-си выявило, что с сентября 2023 года Россия прекратила набор заключенных на краткосрочные сроки. Теперь предлагаются стандартизированные контракты, обязывающие к военной службе не менее чем до окончания приказа о частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Отмечается, что использование краткосрочных контрактов с заключенными вызвало полемику в обществе. Особенно россиян беспокоили вопросы о повторных преступлениях вернувшихся заключенных и коротком периоде службы по сравнению с резервистами, мобилизованными на неопределенный срок.

"Вероятно, что краткосрочная вербовка заключенных была ответом на проблемы с набором в армию в начале войны. В 2023 году российское государство, скорее всего, обратилась к регулярному набору по контракту как к основному источнику новых военных кадров", — говорится в сообщении военной разведки.

Эти изменения в подходе к вербовке представляют собой значительный поворот и могут оказать воздействие на динамику военных действий и баланс сил в регионе, резюмировали британские военные.

Напомним, военный эксперт Евгений Дикий заявил, что в России существуют аналогичные проблемы с мобилизацией, как и в Украине, несмотря на значительную разницу в численности населения.

Также напомним, 11 января аналитики Института излучения войны (ISW) писали в своем отчете, что укомплектованность российских войск и статичность фронта с обеих сторон дают возможность российским войскам проводить плановые ротации своего личного состава.