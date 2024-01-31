Более 50 уникальных образцов: чем удивит выставка авиации World Defense Show 2024 (фото)

Посетителям будет представлена невероятная экспозиция из истребителей, вертолетов, БПЛА и новейших электрических самолетов. А пилоты из Саудовской Аравии и Китая возглавят ежедневное воздушное шоу.

Организаторы выставки World Defense Show 2024, которая пройдет с 4 по 8 февраля в Саудовской Аравии, намерены удивить гостей уникальными образцами самолетов и беспилотных аппаратов. Как сообщили 30 января обозреватели Global Defence Insight, будет представлена невероятная экспозиция из более 50 единиц авиации разных типов.

Воздушная техника World Defense Show 2024 включает в себя самолеты, истребители, вертолеты, БПЛА и новейшие электрические самолеты.

"Эта уникальная коллекция пилотируемых и беспилотных технологий станет эффективной демонстрацией возможностей будущих многодоменных операций", — пишут обозреватели.

Известно, что в выставке примут участие такие образцы, как легкий турбовинтовой штурмовик Calidus B250 из углеродного волокна Eurofighter Typhoon с отличающийся дельтовидным крылом, французский Dassault Rafale C и два F-15.

Calidus B250

JF-17 Thunder

ВВС Пакистана представят три многоцелевых боевых самолета JF-17 Thunder. Также Ежедневно будут демонстрироваться возможности БПЛА: Red Cat Teal2, Firejet M180 и Skydio X10D продемонстрируют свое уникальное мастерство.

Посетители также увидят американский легкий одномоторный турбовинтовой самолет Cessna Caravan и тяжелый военно-транспортный вертолет продольной схемы Boeing CH-47 Chinook.

Среди других экспонатов — вертолеты Airbus A320, A321 и Cougar, Sikorsky Seahawk и Blackhawk, Bombardier Global 6500, Embraer KC390 и классический LM C130. На выставке также представлены новейшие электрические самолеты, включая воздушное такси Volocopter eVTOL.

Динамичное ежедневное воздушное шоу возглавят "Саудовские ястребы" — пилотажная группа Королевских ВВС Саудовской Аравии, демонстрирующая свои навыки и возможности на характерных зелено-белых двухместных самолетах-тренажерах. Кроме того, свое мастерство пилотирования продемонстрирует китайская национальная пилотажная группа Ba Yi.

Cessna 208 Caravan

Boeing CH-47 Chinook

"Наши команды статической и динамической экспозиции собрали удивительный состав воздушных, наземных и морских средств. Огромное количество экспонатов, а также обширные демонстрационные площадки под открытым небом и на суше являются ключевым показателем World Defense Show, позволяя посетителям прикоснуться к оборудованию, увидеть практические демонстрации продукции и действительно понять огромные возможности инновационных технологий, представленных на выставке", — подчеркнул генеральный директор форума Эндрю Пирси.

Ранее мы писали о выставке Dubai Airshow 2023, где был представлен полный спектр китайской авиационной продукции. Специалистами были отмечены самолеты J-10C, JF-17, а также беспилотный вертолет AR-2000.