Обеспечат поставку воды: Херсонская область получила более 900 солнечных панелей от Германии (фото)

Фотоэлектрические модули, каждый из которых имеет мощность в 380 Вт, установят на одном из объектов КП "Херсонский водоканал".

Херсонская область получила более 900 солнечных панелей от Германии. Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Он отметил, что помощь поступила благодаря проекту "Международная платформа для укрепления партнерств коммунальных предприятий в водном хозяйстве". Инициатива реализуется по поручению правительства Германии обществом международного сотрудничества.

Фотоэлектрические модули намерены установить на одном из объектов КП "Херсонский водоканал". Каждая панель имеет мощность 380 Вт.

Полученная помощь, как заявил Роман Мрочко, позволит обеспечить стабильное снабжение воды в условиях тотального обесточивания.

"Спасибо международным донорам за оснащение коммунальных предприятий солнечной энергетикой!" — добавил чиновник.

Фото: Роман Мрочко/Facebook

Помощь от Германии для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц 17 января после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом объявил о предоставлении военной помощи Украине на сумму более 7 млрд евро. По его словам, он и американский лидер едины в своем желании продолжать оказывать поддержку украинцам в борьбе с российскими оккупантами.

Германия отправила Украине в конце декабря "зимний" энергетический пакет помощи на почти €90 млн. Украинские энергетики используют оборудование, приобретенное на немецкие средства, чтобы провести ремонт разрушенных электростанций и подстанций для обеспечения населения теплом и электроэнергией.

Напомним, 22 января Deutsche Welle сообщило, что правительство Олафа Шольца завышает расходы Германии на оборону и оказание помощи украинской армии. Немецкие власти уверяют, что выделили Украине более 17 млрд евро помощи. Эта цифра включает и поддержку беженцев, из-за чего некоторые эксперты критикуют Берлин за способ подсчета.