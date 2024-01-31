РФ догоняет Украину по количеству ударов FPV-дронов: какая статистика войны БПЛА (графики)

Для того, чтобы Украина смогла удержать лидерство по использованию дронов, нужно не просто наращивать производство, а сделать "технологический прорыв", пояснили эксперты.

Российская армия постепенно наращивает использование FPV-дронов на линии фронта. Однако ВСУ до сих пор преобладают ВС РФ по количеству ударов: пока разница составляет около 1 тыс. шт. в пользу украинцев. Отмечается также определенная разница в тактике использования беспилотников со взрывчаткой. Статистика по использованию FPV-дронов последних шести месяцев войны проанализировали эксперты портала tochnyi.info.

Эксперты исследовали информацию о случаях использования FPV-дронов, которую собрал OSINT-расследователь с ником AndrewPerpetua. Расследователь регулярно публиковал в соцсети Х (ранее — Twitter) специальную таблицу с ударами обеих армий, о которых он узнал из открытых источников. Из этих таблиц взяли данные с августа-сентября 2023 года по 23 января 2024 года. После этого на портале tochnyi выяснили, что в течение шести месяцев украинцы использовали почти 4 тыс. FPV-дронов, тогда как россияне — почти 3 тыс. Однако графики показывают, что эта разница постепенно уменьшается. Ориентировочный паритет наступит через два месяца, указали на портале.

В статье указывается, что россиян постепенно наращивают количество беспилотников — выпускают их все больше, не имея никаких проблем с компонентами. Поэтому Украине, чтобы не допустить этого, нужно действовать в двух направлениях:

наращивать собственное производство;

использовать более современные устройства, чтобы одержать победу в "технологической гонке".

Общее количество FPV-дронов, которые использовали ВСУ (синий график) и ВС РФ (красный график) с августа 2023 по январь 2024 Фото: tochnyi.info

На инфографике, созданной на основе данных из открытых источников, аналитики заметили определенные характерные особенности использования FPV-дронов обеими сторонами:

с ноября 2023 года ВС РФ опережают ВСУ по количеству FPV-дронов, которые использовали против пехоты;

основная цель россиян — траншеи и блиндажи украинцев. В ноябре по этому показателю ВС РФ опережали ВСУ в 40 раз, но постепенно разрыв уменьшается — ВСУ все чаще бьют по укреплениям врага;

основная цель украинцев — военная техника врага. Здесь общее превосходство — в три раза.

Также авторы исследования показали, на каких именно отрезках фронта активно используют FPV-дроны. На специально созданной карте видно, что на первом месте — боевые действия в районе Донецка. На втором месте — украинский плацдарм под Крынками на левобережье Херсонщины.

Дроны Украины и России — где больше всего использовали FPV-дроны Дроны Украины и России — против пехоты Дроны Украины и России — по окопам Дроны Украины и России — по технике Дроны Украины и России — нарастание количества

Дроны Украины и РФ — детали

Отметим, в январе украинские чиновники призвали граждан присоединиться к проекту по производству FPV-дронов, которые каждый может смастерить самостоятельно. Гражданам предложили пройти короткое обучение и приобрести все необходимые компоненты за свой счет. Ориентировочная стоимость составляющих для такого беспилотника — около 15 тыс. грн, подсчитали в правительстве.

Военный эксперт, радиотехник Сергей Флеш объяснил, что созданные таким образом беспилотники будут иметь определенные риски, которые следовало бы учесть.

Тем временем в РФ продолжают наращивать выпуск FVP-дронов. В частности, расследователи из неправительственных росСМИ выяснили, что этим занимаются уже около 400 предприятий. Например, беспилотники начали собирать на хлебозаводе в одном из российских регионов.

Напоминаем, 30 января Минобороны РФ сообщило о визите министра Сергея Шойгу на завод, который успешно выпускает ракеты "Искандер", "Калибр", С-300. 31 января стало известно о российском обстреле города Покровск: по нему ударили именно "искандерами" и С-300, заявил в офисе генпрокурора.