ВС РФ получили снаряды из КНДР: в ГУР назвали, где враг их применяет

Северная Корея поставила значительную часть артиллерийских снарядов России, часть из них уже использована, рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Вооруженные силы Российской Федерации применяют на фронте северокорейские артиллерийские снаряды. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Укринформу".

"Да, мы можем подтвердить, что если речь идет об артиллерийских снарядах, то такое сотрудничество между двумя режимами фиксируется, и Северная Корея уже поставила значительную часть артснарядов для Российской Федерации. Часть из них уже использована и используется в войне против Украины", — сказал Андрей Юсов.

По его словам, эти снаряды не распределяют отдельно по направлениям, зато оккупанты используют смешанный запас боекомплекта на всех участках фронта — как российского, так и иностранного производства.

ВС РФ применяют северокорейские снаряды: что известно

12 января стало известно, что оккупанты используют боеприпасы производства РФ, КНДР и Ирана. Враг показал три снаряда, которые имеют разные технологии производства и геометрические размеры.

В тот же день в росСМИ сообщили, что артиллеристы ВС РФ жаловались на низкое качество боеприпасов из Северной Кореи. В частности, россиян не устраивают "недолеты" и "перелеты" северокорейских снарядов.

16 января представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий заявил, что Москва закупает артиллерийские снаряды из КНДР. По его словам, противник получил около миллиона боеприпасов различных калибров. Аналитики Defence Express отметили, что именно благодаря северокорейским боеприпасам россияне смогли вдвое увеличить темпы артиллерийской стрельбы по сравнению с летом 2023 года.

Напомним, 30 января начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что КНДР может обеспечить РФ всем необходимым вооружением. Он отметил, что в России разрешена контрабанда деталей для различного вооружения.