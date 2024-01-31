Новый законопроект о мобилизации: мужчинам будут блокировать карты за игнорирование повесток
Руководитель ТЦК и СП может подать в суд на военнообязанного за невыполнение обязанностей. Мужчинам могут назначить одно из трех видов наказания.
Во вторник 30 января в Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации, который определяет наказание для мужчин, которые будут уклоняться от военной службы. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Согласно законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" ТЦК и СП могут подать в суд на военнообязанного гражданина в случае невыполнения им его обязанностей.
Сначала руководитель ТЦК будет присылать в течение пяти дней письмо с уведомлением о требовании по выполнению обязанности. После этого человек должен явиться в ТЦК в течение десяти дней. Если гражданин проигнорирует это требование, военкомат имеет право обратиться в суд.
Какое наказание предусмотрено за игнорирование повестки
Для военнообязанных, которые не будут выполнять свой долг, предусмотрено несколько видов наказаний, а именно:
- временное ограничение в праве выезда за границу;
- временное ограничение в праве управлять транспортным средством;
- наложение ареста на средства, электронные деньги и другие ценности, находящиеся на счетах или хранящиеся в банках и других финансовых учреждениях.
В каких случаях ТЦК может отозвать свое требование
Требование ТЦК и СП может быть отозвано, если:
- военнообязанный выполнил требование ТЦК;
- мужчина прибыл в военкомат;
- появилось решение суда о неудовлетворении требований ТЦК.
Напомним, в случае принятия нового законопроекта военнообязанным мужчинам будут вручать повестки с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста.
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