Новый законопроект о мобилизации: мужчинам будут блокировать карты за игнорирование повесток

Руководитель ТЦК и СП может подать в суд на военнообязанного за невыполнение обязанностей. Мужчинам могут назначить одно из трех видов наказания.

Во вторник 30 января в Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации, который определяет наказание для мужчин, которые будут уклоняться от военной службы. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Согласно законопроекту "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" ТЦК и СП могут подать в суд на военнообязанного гражданина в случае невыполнения им его обязанностей.

Сначала руководитель ТЦК будет присылать в течение пяти дней письмо с уведомлением о требовании по выполнению обязанности. После этого человек должен явиться в ТЦК в течение десяти дней. Если гражданин проигнорирует это требование, военкомат имеет право обратиться в суд.

Какое наказание предусмотрено за игнорирование повестки

Для военнообязанных, которые не будут выполнять свой долг, предусмотрено несколько видов наказаний, а именно:

временное ограничение в праве выезда за границу;

временное ограничение в праве управлять транспортным средством;

наложение ареста на средства, электронные деньги и другие ценности, находящиеся на счетах или хранящиеся в банках и других финансовых учреждениях.

В каких случаях ТЦК может отозвать свое требование

Требование ТЦК и СП может быть отозвано, если:

военнообязанный выполнил требование ТЦК;

мужчина прибыл в военкомат;

появилось решение суда о неудовлетворении требований ТЦК.

Напомним, в случае принятия нового законопроекта военнообязанным мужчинам будут вручать повестки с помощью электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста.

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