Финансирование боевиков на Донбассе: Международный суд ООН признал РФ виновной

Украина обвинила РФ поддержке террористических группировок на востоке страны, а также в нарушении конвенций против дискриминации в Крыму. Суд признал вину Москвы по некоторым пунктам, однако не стал требовать выплаты компенсации.

В среду, 30 января, Международный суд ООН признал Российскую Федерацию виновной в нарушении некоторых положений антитеррористического договора в Украине, так как Москва не расследовала финансовую поддержку боевиков "Л/ДНР". Об этом пишет Sky News.

Сообщается, что суд обязал Россию расследовать выдвинутые обвинения о финансировании терроризма, однако не стал требовать выплаты компенсации, как того требует Украина.

Как отмечают журналисты, судебный процесс сосредоточен вокруг обвинений Киева в том, что Москва десять лет назад финансировала террористические группировки на востоке страны. В частности, речь идет о сбитом рейсе 17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года, в результате которого погибли все 298 пассажиров и экипаж.

Адвокат Давид Зионц заявил на слушаниях в прошлом году, что боевики на востоке Украины "нападали на мирных жителей в рамках кампании запугивания и террора. Эту кампанию подпитывали российские деньги и оружие".

Российская сторона призывает Международный суд ООН отклонить дело, утверждая, что действия боевиков на востоке Украины не приравниваются к терроризму.

Кроме того, Украина обвинила Россию в нарушении конвенций против дискриминации, указав на обращение россиян с многонациональным населением оккупированного Крымского полуострова. Суд признал, что Россия нарушила антидискриминационный договор ООН, не защитив образование на украинском языке в Крыму.

При этом в суде не предоставили Украине компенсацию, которую она потребовала от России, и отклонили другие иски о дискриминации этнических татар и украинцев после аннексии.

Напомним, 9 ноября судья Европейского суда по правам человека Николай Гнатовский сообщил, что Россия впервые в истории не была избрана членами ООН в состав Международного суда.

Ранее, 17 марта, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина "в контексте ситуации в Украине". Ордер также был выдан в отношении Марии Львовой-Беловой, уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка, которая курирует вывоз украинских детей в Россию.