Мобилизация в Украине: в ТЦК объяснили, могут ли проверять документы на блокпостах

Гражданам могут предложить проехать и уточнить учетные данные в военкомате. На лицо, уклоняющееся от службы, могут составить протокол, рассказал представитель мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый.

Представители ТЦК и СП могут проверять документы у граждан на блокпостах. Об этом сообщил заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый в интервью изданию "Вечерний Киев".

Он отметил, что работники ТЦК привлечены к работе на блокпостах. В Киеве издан приказ коменданта, где определены сотрудники военкоматов уполномоченными лицами на осуществление проверки документов.

"Это мероприятия по выявлению лиц, которые уклоняются от постановки на воинский учет, от призыва в рамках мобилизации. Работники ТЦК совместно с пограничниками, полицией, Национальной гвардией и другими структурами привлекаются к выполнению этих мероприятий на блокпостах", — сказал Владимир Новосядлый.

По его словам, мужчинам, которые уклоняются от мобилизации, вручается повестка с целью уточнения учетных данных.

Могут ли представители ТЦК задерживать лиц

Новосядлый отметил, что сотрудники ТЦК могут предложить лицу проехать уточнить учетные данные в военкомате. Тогда как вопрос задержания граждан относится к компетенции Нацполиции. Если человек отказывается, уклоняется от призыва, то тогда вызывается полиция. После этого составляют протоколы о том или ином нарушении.

"Задержать лицо может Национальная полиция в рамках административного задержания. Нам такие полномочия законодательство не предоставляет. А вообще никто никого никуда не должен тянуть", — рассказал он.

Он отметил, что в сознании каждого гражданина должно быть понимание по выполнению собственных обязанностей. Владимир Новосядлый добавил, что ТЦК не должен заниматься розыскными действиями и "вытаскивать" гражданина из квартиры, работы или другого места, поскольку это обязанность гражданина — прийти и уточнить данные.

Напомним, представители ТЦК должны вручить повестку под подпись самого военнообязанного мужчины. Она должна быть заполнена на момент вручения.

Ранее командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк рассказал, что перед отправкой на фронт мобилизованные должны пройти базовую общевойсковую подготовку. Она длится минимум 2-3 недели.