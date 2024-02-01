Россияне активизировали ДРГ в Сумской области, — ГПСУ

По словам спикера ведомства Андрея Демченко, украинские бойцы используют технические средства и противодиверсионные резервы в приграничных районах для предотвращения попыток прорыва врага.

Наиболее высокая активность российских диверсионно-разведывательных групп отмечается в приграничных районах Сумской области, которая расположена территориально рядом со страной-агрессором. Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Такие попытки проникновение россиян на территорию Украины остаются. К сожалению, на границе со страной-агрессором больше по-прежнему мы фиксируем попытки захода российских ДРГ в направлении Сумской области", — сказал Демченко.

Также, согласно его высказыванию, наблюдается повышенная активность вражеских группировок в Харьковской области.

"Но наши воины делают все возможное, что заблаговременно разоблачать такие группы и наносить по ним удары, чтобы как минимум выбить их за пределы нашей территории, а как максимум — уничтожить эти группы. Для этого используют технические средства по всей линии границы и противодиверсионные резервы", — добавил спикер ГПСУ.

Ранее сообщалось, что российская ДРГ расстреляла брата и сестру на Сумщине. По данным следствия, родственники ехали из одного приграничного села в другое. Правоохранители возбудили производство нарушении законов войны и умышленном убийстве.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины Сергей Наев сообщил об опасности российских ДРГ на севере.

Также Фокус писал о том, что на Черниговщине российская ДРГ расстреляла водителя школьного автобуса.