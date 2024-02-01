Херсон частично остался без света из-за обстрелов ВС РФ: подробности (видео)

По данным администрации, попадания зафиксированы в областном центре, Инженерном, Антоновке, Садовом и Приднепровском. Из-за обесточивания в Херсоне не курсируют троллейбусы, а жители жалуются на отсутствие теплоснабжения.

В результате российских обстрелов ночью 1 февраля в городе частично отсутствует электроснабжение. Из-за чего, в частности, сейчас невозможно вывести троллейбусы на маршруты. Подробности ночной атаки сообщил в Telegram Роман Мрочко, руководитель Херсонской городской военной администрации.

Над восстановлением электросетей представители аварийных бригад уже работают. На линии, после устранения соответствующих повреждений, выйдет 21 троллейбус. Подробности объявят позже.

Российские войска за минувшие сутки 23 раза обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Для атак оккупанты использовали 106 снарядов.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Инженерном, Антоновке, Садовом и Приднепровском. За минувшие сутки один человек получил ранения. Ему оказана медицинская помощь.

После ночных вражеских атак в Херсоне частично отсутствует также теплоснабжение. У некоторых жителей нет воды.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram объявил подробности российских атак в период с 6 часов 31 января по 6 часов 1 февраля. Он сообщил, что российские войска за минувшие сутки совершили 41 обстрел. Они выпустили за это время 164 снаряда, с применением артиллерии, танков, РСЗО, БПЛА и авиации. Также осуществил ракетный удар.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", — сообщил он.

По городу Херсон враг направил 64 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; учебные заведения и детский сад в Бериславском районе; предприятие и общежитие в Херсоне.

В течение января, как отметил Прокудин, оккупационные войска безжалостно наносили удары по населенным пунктам области. Всего было совершено 2793 обстрела или 13741 выпущенный снаряд. Захватчики провели четыре сотни атак с беспилотников. Из-за российского террора пострадали 122 человека. Среди них — 23 погибших.

Напомним, 31 января Херсонская область получила более 900 солнечных панелей от Германии. Фотоэлектрические модули, каждый из которых имеет мощность 380 Вт, установят на одном из объектов КП "Херсонский водоканал".