Турция не получит F-35, пока не откажется от российских С-300 и С-400, — Госдеп

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд напомнила, что между Америкой и Турцией шли переговоры о продаже Patriot, но пока они продолжались, Турция пошла в другом направлении — к РФ по ЗРК С-300 и С-400. За это на нее и были наложены санкции CAATSA.

Соединенные Штаты Америки требуют от Турции с целью перехода на программу поставок истребителей F-35 отказаться от использования приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Об этом в интервью CNN заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Такое требование также озвучил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, который подчеркнул, что программа F-35 для Турции несовместима с использованием российских ракет С-300. Однако он отметил, что переговоры с турецкой стороной еще продолжаются.

"И если Турция сможет уладить наши беспокойства по этому поводу, тогда может произойти возобновление процесса по ее переходу к программе F-35", — добавил координатор.

В свою очередь Нуланд заверила, что администрация президента США пыталась доказать в Конгрессе, что для американской безопасности очень важно, чтобы Турция развивала свой флот F-16.

"У вас уже есть большой флот F-16, но будет важно, чтобы он развивался", — подчеркнула она.

Программа F-35 для Турции

Напомним, что в 2019 году США исключили Турцию из программы F-35 в качестве наказания за решение Анкары приобрести российские ЗРК С-400. До этого Турция не смогла договориться с США о приобретении противоракетных комплексов Patriot, используемых большинством других государств — членов НАТО.

Кроме того, Вашингтон ввел санкции в отношении турецкого агентства по военным закупкам после того, как в конце 2023 года в стране впервые прошли испытания С-400. Соединенные Штаты опасаются, что в случае полной интеграции в оборону Турции системы С-400 могут помочь России в сборе разведданных и более эффективной работе против военных самолетов НАТО.

Однако, как заверила Нуланд, согласно отчету Исследовательской службы Конгресса США, даже если продажа истребителей будет одобрена, Турции придется долго ждать получения новых самолетов — до трех лет из-за загруженности производителя.

На вопрос CNN, каким образом администрация Байдена планирует ускорить приобретение этих самолетов и когда можно ожидать отмены санкций CAATSA, заместитель госсекретаря США отметила, что прежде всего сделка состоит из нескольких частей — модернизация существующих самолетов и продажа новых.

"Обе части важны. Насколько я понимаю, модернизация начнется немедленно. Конечно, я не знаю наизусть, когда новые самолеты будут готовы, но понятно, что для Соединенных Штатов приоритетом является то, чтобы Турция получила эти самолеты", — подчеркнула Нуланд.

Относительно санкций она пояснила, что очень важно не забывать, почему в отношении Турции они были применены — санкции связаны с решением турецкого правительства закупить у Российской Федерации системы противовоздушной обороны С-400.

"Мы были в процессе переговоров о продаже Patriot, и пока они продолжались, Турция пошла в другом направлении. Поэтому мы и имели некоторые дискуссии. Очевидно, если мы сможем решить вопрос С-400, а мы хотели бы этого, США будет рада приветствовать Турцию в семье F-35", — подчеркнула заместитель госсекретаря.

Однако, как пишет CNN, Нуланд в очередной раз подчеркнула, что сначала нужно решить вопрос отказа от российских комплексов, одновременно обеспечив Турцию сильной противовоздушной обороной.

Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс письмо с просьбой немедленно начать процесс официального уведомления о продаже Турции самолетов F-16. Конгрессмены со своей стороны ожидали, когда Анкара даст зеленый свет на вступление Швеции в НАТО.