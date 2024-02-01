В расчет ЗРК Patriot, который якобы атаковал Ил-76, могли входить американцы, — росСМИ

По информации собеседника российского издания, установление фамилий лиц, которые якобы причастны к авиакатастрофе Ил-76, пока продолжается.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что военный транспортный самолет Ил-76 был сбит комплексом Patriot с территории Украины. В СМИ утверждают, что в расчет системы могли входить американские специалисты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

"Расчет зенитного ракетного комплекса Patriot, который атаковал Ил-76 с украинскими пленными, скорее всего, был смешанным, в него входили как украинцы, так и американские специалисты", — говорится в сообщении.

По информации собеседника издания, установление фамилий лиц, которые якобы причастны к авиакатастрофе Ил-76, сейчас продолжается.

Путин заявил, что Ил-76 под Белгородом сбила ЗРК Patriot

Ранее в ТАСС сообщили, что российский президент Владимир Путин заявил, что военный транспортный самолет Ил-76 был сбит ЗРК Patriot с территории Украины.

Он также подчеркнул, что хочет провести международное расследование катастрофы Ил-76 и сказал, что не знает, зачем "Украина сбила самолет со своими пленными". По его словам, судя по всему, Киев "хочет спровоцировать на ответные действия".

Появились спутниковые снимки с места падения Ил-76: тел на фото не видно

Компания Planet Labs опубликовала первые спутниковые снимки с места падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом.

На фотографиях видно место катастрофы Ил-76, а след, оставленный самолетом во время падения, растянулся на примерно 500 метров, отмечают журналисты. При этом тел 65-и украинских военнопленных, о которых заявляла российская сторона, на фото не видно.

Фото: Схемы Фото: Схемы

Падение Ил-76: детали событий 24 января

Отметим, о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области стало известно днем 24 января. На видео с места событий видно дым и пламя на месте авиакатастрофы: никто не выжил, — сообщили росСМИ. Тогда же российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала список из 65 украинских пленных. По ее словам, эти люди были на борту воздушного судна. Других доказательств инцидента, кроме слов Симоньян, в Кремле не привели.

Тем временем эксперты сообщили, что удар по Ил-76 могли нанести ракетой ЗРК Patriot. Согласно данным разведки, на нем могли перевозить ракеты С-300 для ударов по территории Украины. Кроме того, расследователи выяснили, что в день катастрофы борт прибыл из Сирии, куда совершал регулярные рейсы.

Представители международных организаций, ООН и МККК, заявили, что их не допускают к месту падения и не приобщают к расследованию. Также российские власти должны были бы выдать Украине тела, если они есть: этого не сделано.