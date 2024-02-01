Армения стала членом Международного уголовного суда: как отреагировали в РФ

Армянские чиновники надеются использовать МУС, чтобы решить проблемы с Азербайджаном. Однако российские дипломаты уже успели заявить протест.

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда. Отныне, если на территорию страны приедет президент РФ Владимир Путин, его могут арестовать. В МИД России отреагировали на ситуацию. О решении парламентариев говорится в заметке Министерства иностранных дел Армении, опубликованной в соцсети X (ранее — Twitter).

В заметке указывается, что Римский статут начинает действовать с 1 февраля 2024 года. Отмечают, что благодаря поддержке парламента Армения присоединилась к 123 странам-членам Международного уголовного суда.

На информационном портале Armenpress сообщили о реакции МИД России на события в Армении. Журналисты указали, что россияне направили ноту протеста, когда армянское правительство направило предложения по ратификации в Национальное собрание.

Также приведено объяснение, зачем подобное присоединение армянам. В частности, чиновники отметили, что планируют использовать МУС для привлечения к ответственности Азербайджана, который осенью 2023 года ликвидировал армянский анклав на территории Карабаха. Не указано, планируют ли чиновники применить Римский статут в случае появления на территории страны президента РФ Владимира Путина.

МИД Азербайджана пока не публиковало комментариев относительно решения Армении: соответствующего сообщения нет в аккаунте X ведомства.

На портале МИД России не отыскалась информация о ноте протеста. Последние сообщения касаются Международного суда ООН, который принял решение по иску Украины. Армения упоминается в контексте отношений с Азербайджаном — об этом шла речь на 26 января брифинге спикера МИД РФ Марии Захаровой.

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на события в Армении. Во время брифинга 1 февраля чиновник заявил, что Москву не слишком беспокоит МУС: главное, чтобы это не влияло на отношения с Россией.

Дмитрий Песков — комментарий по МУС и Армении Фото: Скриншот

МУС и война в Украине — детали

Отметим, следователи МУС весной 2023 года выдвинули подозрение против президента Путина и его помощницы, обмудсмена по вопросам детей Марии Львовой-Беловой. Согласно данным расследования, россияне причастны к похищению украинских детей, поэтому выдан ордер на их арест.

Из-за ордера МУС у Путина возникли определенные проблемы во время международных визитов: должен предварительно согласовывать, чтобы его не задержали в соответствии с требованиями Римского статута. Например, политику пришлось отказаться от полета в ЮАР, поскольку ему там не гарантировали свободу.

Тем временем из РФ возвращаются дети, похищенные россиянами. В частности, осенью 2023 года стало известно о возвращении 18-летнего жителя Мариуполя. Парня уже планировали мобилизовать в российскую армию, но его удалось спасти.

Напоминаем, 31 января Международный суд ООН обнародовал вердикт по иску Украины против России. В вердикте указано, что далеко не все требования украинцев удовлетворили.