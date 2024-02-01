"Апогеем стало 18 января": сколько боевых столкновений было на фронте за месяц (инфографика)

Меньше всего боев произошло в день, когда россияне праздновали Рождество — 7 января. В другие дни месяца, по подсчетам DeepState, в среднем происходило не менее 50 столкновений.

Мониторинговое сообщество DeepState опубликовало инфографику боевых столкновений за последний месяц. Аналитики взяли за основу данные Генерального штаба ВСУ. Об этом известно из поста в соцсетях сообщества от 1 февраля.

Аналитики отметили, что после Рождества в России (7 января) ВС РФ ожидаемо начали активные действия на многих направлениях.

"Апогеем стало 18 января", — отметили в сообществе.

Тогда российские оккупанты начали массированную атаку на город Авдеевка в Донецкой области. Враг атаковал с севера, востока и юга.

"Интересно, что после этого интенсивность резко упала", — отметили аналитики.

В DeepState объяснили, что российское войско ищет успеха "как не в одном месте, так в другом". Этим объясняется то, что приблизительное постоянство боев на всей передовой не падает ниже показателя в 50. Исключением стал лишь день, когда россияне праздновали Рождество, — 7 января произошло меньше всего боевых столкновений было за месяц.

"При этом происходят эпизодические усиления активизации боев, как, например, у Синьковки, Крохмального, Тернов, Дибровы, Ивановского, Новомихайловки, Георгиевки, Приютного, Урожайного, Роботино и Крынки", — добавили в мониторинговом сообществе.

Инфографика о боевых столкновениях за январь 2024 года Фото: DeepState

Напомним, в ГУР сообщили, что ночью на 1 февраля бойцы спецподразделения Group 13 уничтожили российский ракетный катер "Ивановец".

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