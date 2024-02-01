Испанские Patriot против F-4E: в Турции провели учения с оригинальным сценарием (фото)

Командир испанского подразделения ПВО отметил, что маневры являются отличной возможностью команде потренироваться и повысить оперативную совместимость обеих сторон.

В небе над южной Турцией прошли учения по противовоздушной обороне. Военными был придуман интересный сценарий, в ходе которых истребители F-4E Phantom II ВВС Турции вступили в бой с батареей ЗРК Patriot испанской армии. Об этом 31 января сообщили в соцсетях военное командование НАТО.

По данным Союзного воздушного командования НАТО, это первое взаимодействие между 19-й испанской зенитной установкой Patriot, базирующейся на турецкой авиабазе Инджирлик, которые участвуют в миссии по поддержке ПВО Турции совместно с военно-воздушными силами.

"Общая цель — способствовать дальнейшему повышению оперативной совместимости и возможностей обеих сторон", — заявил командир испанского подразделения Patriot подполковник Алехандро Фресно Кальво.

ЗРК Patriot армии Испании

По его словам, во время учений истребители F-4E ВВС Турции из 111-й эскадрильи, базирующейся в Конье, выполнили заходы в зону ответственности испанской батареи Patriot вблизи Аданы.

О результатах учений не сообщается, однако обозреватели Defensa отмечают, что в небе над Турцией было жарко.

Присутствие испанского контингента является частью миссии НАТО Active Fence, целью которой является защита Турции от потенциальных атак баллистических ракет из Сирии. Комплексы Patriot испанской армии начали свое участие в 2014 году, сменив отряд из Нидерландов. Испанские военные уточняют, что подразделение ЗРК состоит из 149 военнослужащих из командных подразделений зенитной артиллерии (RAAA), а также личного состава RAAA94 Канарских островов.

ЗРК Patriot на полигоне в Турции

"Подобные учения — отличная возможность для моей испанской команды потренироваться, чтобы еще больше улучшить отношения с ВВС Турции и продемонстрировать союзническое сотрудничество и солидарность", — заключил Кальво.

Ранее сообщалось, что самолеты F-35 Королевских ВВС Австралии приняли участие в учениях по боевой подготовке Red Flag Nellis в американском штате Невада. Это одни из самых сложных маневров в плане уровня боевой подготовки, так как в них используются силы агрессора, включая вражеские самолеты, наземные радары и имитацию столкновений со средствами поражения класса "земля-воздух".