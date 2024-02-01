ЕС наконец-то согласовал помощь для Украины на €50 млрд: что случилось с Венгрией

По данным журналистов, Киеву выделят поддержку, при этом средства для Венгрии не разморозят. Будапешту необходимо выполнить собственные обязательства перед ЕС: проблемы верховенства закона, прав человека и коррупции в стране.

Спустя недели споров с венгерским премьером Виктором Орбаном — ближайшим союзником Владимира Путина в Евросоюзе — руководству ЕС удалось преодолеть сопротивление Венгрии и единогласно согласовать пакет помощи Украине на 50 млрд евро. Об этом пишет Sky News.

На последнем очередном саммите ЕС в декабре, спустя несколько часов после того, как было согласовано начало переговоров с Украиной о вступлении в евроблок, Орбан наложил вето на многолетнюю финансовую помощь Киеву.

После этого представители Венгрии назвали ряд сценариев, при которых могли бы отозвать вето.

Один из сценариев предусматривал разделение 50 миллиардов евро на четыре отдельных пакета по 12,5 млрд евро, которые должны согласовываться ежегодно.

При этом у стран ЕС была бы возможность ежегодно использовать вето, что не согласуется с целью ЕС — обеспечить долгосрочную безопасность Украины.

Предлагался и вариант с согласованием финансирования, но без возможности вето.

Представитель ЕС заявил, что согласованный 1 февраля пакет помощи предполагает ежегодные обсуждения и возможный пересмотр через два года.

Средства для Венгрии остаются замороженными

Ранее советник Орбана сообщил журналистам, что Венгрия готова снять свое вето в обмен на миллиарды замороженных средств в 2022 году.

Но представитель ЕС сообщил, что средства останутся замороженными вне зависимости от итогов сегодняшней сделки.

Сообщается, что Будапешту необходимо выполнить собственные обязательства, чтобы получить финансирование.

Европейская комиссия заблокировала 30 млрд евро для Будапешта, чтобы решить проблемы, связанные с верховенством закона, правами человека и борьбой с коррупцией в стране.

Из этих средств 10,2 млрд евро были разблокированы перед декабрьским саммитом ЕС, на котором Орбан сорвал дальнейшую поддержку Украины.

Напомним, что 30 января Виктор Орбан назвал Украину проблемой ЕС. По его словам, Украина — "огромная страна", с которой нужно быть "очень осторожными".

Также сообщалось, что в Индексе коррупции-2023 Украина улучшила позицию на 10 пунктов, Венгрия же получила самый низкий балл в ЕС.