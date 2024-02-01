Последние часы катера "Ивановец" перед затоплением: аналитик указал на любопытную деталь (фото)

Российское ракетное судно выплыло за пределы озера Донузлав, которое от моря отделяет песчаная пересыпь. Добраться туда можно только через 400-метровый канал, отметили в милитари-канале In Factum.

В ночь на 1 февраля во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский ракетный катер "Ивановец". OSINT-аналитик H I Sutton в своем X (Twitter) опубликовал спутниковый снимок, который показывает, что судно затонуло в озере Донузлав или возле него.

"Ракетный корвет класса "Тарантул" "Ивановец" затонул в озере Донузлав или вблизи него", — говорится в сообщении.

В украинском аналитическом милитари-канале In Factum рассказали, что в среду 31 января корвет патрулировал западное побережье временно оккупированного Крыма. При этом судно выплыло за пределы озера Донузлав, которое от моря отделяет песчаная пересыпь.

"Интересно, был ли "Ивановец" потоплен за пределами озера или в его пределах. Потому что если второе, то это интересно, учитывая, что добраться туда можно только через 400 метровый канал", — говорится в сообщении.

Аналитик подчеркнул, что на снимке от 31 января он не увидел никаких искусственных заграждений, но враг без сомнения охраняет заезд в озеро с моря.

Уничтожение катера "Ивановец" в Крыму: что известно

Ночью 1 февраля бойцы ГУР МОУ уничтожили российский ракетный катер "Ивановец" во временно оккупированном Крыму. Украинские военные нанесли по судну несколько ударов морскими беспилотниками, в результате чего корпус катера был поврежден.

В ВМС ВСУ сообщили, что в момент удара на катере "Ивановец" могли находиться 40 российских моряков. Также для врага существенными являются последствия сокращения корабельного состава РФ.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что уничтоженный катер "Ивановец" был построен в 1989 году на Невском судостроительно-судоремонтном заводе. По его словам, это был один из последних произведенных ракетных катеров.