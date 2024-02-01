Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, могут ли вручать повестки в спортзалах и кафе

Украинское законодательство не определяет конкретных мест, где может быть вручена повестка. Проверка граждан правоохранительными органами — это вопрос безопасности, рассказал заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый.

Представители ТЦК и СП могут вручать повестки военнообязанным гражданам в любом публичном месте, в том числе в спортзалах и кафе. Об этом сообщил заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый в интервью "Вечернему Киеву".

Он отметил, что согласно украинскому законодательству не определено конкретного места вручения повестки.

"Мероприятия по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы (есть соответствующие обязанности у руководителей предприятий, учреждений и организаций по выполнению этих мероприятий), да и где угодно", — сказал Владимир Новосядлый.

Он отметил, что в Украине введено в действие военное положение. По словам Новосядлого, следует понимать, что среди граждан может ходить кто угодно и иметь любые намерения. Заместитель начальника — начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП отметил, что среди украинцев в гражданской одежде есть наводчики, корректировщики, вражеские информаторы.

"Поэтому проверка правоохранительными органами — это норма, потому что прежде всего это вопрос безопасности. Если этого не делать, то может быть много неприятных последствий", — считает он.

Напомним, командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк рассказал, что перед отправкой на фронт новомобилизованные проходят общевойсковую подготовку. Она длится не менее 2-3 недель.

Ранее сообщалось, что на момент вручения повестки военнообязанному документ должен быть уже заполнен. Он должен содержать штамп и подпись руководителя ТЦК и СП.