Минобороны РФ не может защитить Санкт-Петербург от ударов БПЛА: в Госдуме назвали причину

В Госдуме считают, что основной целью украинских атак на Санкт-Петербург является запугивание, ведь российская ПВО якобы хорошо работает.

Российская Федерация не может защитить Санкт-Петербург от ударов беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в комментарии "Парламентской газете".

Он отметил, что Минобороны РФ не имеет достаточного количества ресурсов для того, чтобы полностью защитить город от дронов.

"Одна из причин, почему нельзя накрыть Петербург непроницаемым щитом ПВО, как раз и заключается в том, что для этого придется оттягивать силы, например, из Царского села, Выборга, других исторических городов и поселений", — сказал Андрей Картаполов.

По его словам, операторы украинских дронов пытаются наводить аппараты на промышленные или военные объекты. Он считает, что основной целью атак на Санкт-Петербург является запугивание, поскольку российская противовоздушная оборона якобы хорошо работает. Кроме этого, он отметил, что в будущем украинские военные якобы могут сделать идею запугивания основой и попытаться атаковать объекты культурного и архитектурного наследия.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 21 января сообщили, что удары по Ленинградской и Тульской областях могут вывести из строя российские системы противовоздушной обороны малой дальности. По информации инсайдерских источников, в российских регионах ПВО, вероятно, "не создана для защиты от ударов с юга".

Утром 31 января в росСМИ сообщили, что БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Санкт-Петербурге. После ударов возник масштабный пожар. Также были повреждены машины на территории завода.