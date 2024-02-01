"Производство "Ланцетов" сокращено": как удары по России сорвали поставки дронов (видео)

В августе 2023 года украинские военные нанесли удар по Загорскому оптико-механическому заводу. Предприятие поставляло оптические принадлежности для производства БПЛА, рассказали журналисты.

Украинские военные могли повредить производство российских беспилотных летательных аппаратов "Ланцет". Об этом сообщило издание Forbes.

Издание отметило, что дрон-камикадзе "Ланцет" был одним из самых эффективных видов оружия ВС РФ в войне против Украины. Этот аппарат подбивал танки, артиллерию и другую технику. В июле 2023 года значительно возросло количество этих БПЛА, однако "что-то перебило подачу".

По информации украинской OSINT-группы "Мольфар", причиной этому мог стать удачный удар ВСУ по Загорскому оптико-механическому заводу (ЗОМЗ), который поставлял оптические принадлежности для производителя дронов.

Удар по ЗОМБ: что известно

9 августа 2023 года в росСМИ сообщили о мощном взрыве на территории Загорского оптико-механического завода в городе Сергиев Посад Московской области. Это предприятия занималось производством оптических и оптоэлектронных устройств. В результате атаки серьезные повреждения получили четыре здания предприятия. Также 30 человек были госпитализированы в больницу. OSINT-группа "Мольфар" считает, что взрыв мог быть спланирован украинской стороной.

Почему Украина атаковала ЗОМБ

ЗОМБ занимался выпуском биноклей и прицелов для российской армии. Кроме этого, предприятие было связано с производством оптических принадлежностей. По словам украинского аналитика Дмитрия Снегирева, что завод, вероятно, был связан с производством компонентов для беспилотников "Куб" и "Ланцет".

Сокращение поставок БПЛА "Ланцет"

Согласно подсчетам российской OSINT-группы LostArmour, в начале 2023 года ВС РФ применяли около 25 БПЛА "Ланцет" в месяц, тогда как к апрелю этот показатель вырос до 50 единиц, а в июле достиг — 135. После августа показатель начал падать, в сентябре-октябре был на уровне 50 единиц, в ноябре — 89, а в декабре — 59.

"Вместо стремительного роста производства "Ланцет" был сокращен", — говорится в сообщении.

Министр обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в 2023 году было изготовлено 3500 беспилотников. Зато эксперт по российскому производству дронов Сэмюэль Бендетт отметил, что в это количество входят разведывательные БПЛА "Орлан", "Зала", "Ланцет" и большие военные мультикоптеры. Если бы две трети производства занимали дешевые "Ланцеты", а не другие более дорогие типы, то их было бы около 2300 единиц, тогда как в 2023 году было сообщено о 779 аппаратах, что означает два промаха на каждый удар.

ВСУ атаковали ЗОМБ в Московской области: что известно

9 августа мощный взрыв прогремел на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области. В результате взрывы были повреждены квартиры и пострадали люди. Сначала россияне заявляли, что причиной взрыва стало "нарушение технологического процесса", однако позже появилась еще одна версия — детонация снарядов. Однако местные жители на месте взрыва нашли предметы, похожие на артиллерийские боеприпасы.

Напомним, в декабре 2023 года Институт науки и международной безопасности обнаружил несколько западных компонентов, которые используют в российских БПЛА "Ланцет-3". Речь шла о деталях из США, Швейцарии и Чехии.