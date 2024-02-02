Уничтожен почти на 80%: депутат назвал район Херсонщины, который больше всего страдает от атак РФ

Как отмечают в областном совете, в ночь на 1 февраля противник сбросил на одно из сел Миловской громады сразу 4 управляемые авиабомбы. Также оккупанты используют РСЗО и сбрасывают КАБы на населенные пункты, расположенные ближе к левобережью.

Российская Федерация продолжает терроризировать мирное население Херсонщины, обстреливая гражданские объекты и сбрасывая авиационные бомбы. Особенно от применения 500-килограммовых КАБов страдает Бериславский район, а в частности Берислав, Новоберислав, Змиевка и Миловская община. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в комментарии "24 Каналу".

По его словам, на соответствующей территории украинцы страдают от ежедневных атак российских оккупантов. Например, в ночь на 1 февраля они сбросили на одно из сел Миловской общины сразу 4 управляемые авиабомбы.

"Одно из попаданий было в аграрное предприятие. Кстати, один из моих коллег, депутат областного совета, в Миловской громаде начал осенние работы и привел технику в порядок. За последнюю неделю уже дважды прилетело в его хозяйство и фактически полностью его уничтожило", — рассказывает депутат.

Таким образом, как отмечает Хлань, противник хочет сделать все, чтобы уничтожить рабочие места мирных жителей, а определенные населенные пункты ВС РФ ликвидируют, лишая возможности там проживать.

Последствия российских атак

Также депутат добавил, что российские войска используют реактивные системы залпового огня и сбрасывают КАБы на населенные пункты, расположенные ближе к левобережью.

"Борислав — это большой город, бывший районный центр. Сегодня он уничтожен почти на 80%, но есть населенные пункты, которые уничтожены полностью. Это села, которые расположены непосредственно возле плотины Каховской ГЭС", — отмечает Хлань.

Напомним, руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в результате российских обстрелов ночью 1 февраля в городе частично отсутствует электроснабжение. Из-за чего, в частности, сейчас невозможно вывести троллейбусы на маршруты.

Ранее в местных Telegram-каналах сообщили, что в оккупированных Алешках на Херсонщине российские военные расстреляли гражданского мужчину. Он получил 7 пулевых ранений.