Мобилизация в Украине: как можно попасть в базу розыска ТЦК

Разыскивать, по словам юристов, могут лишь тех граждан, которые совершили уголовные правонарушения. Процесс розыска начинается по решению суда, постановлению следователя или прокурора.

В определенных ситуациях украинцы, подлежащие призыву на военную службу, могут быть включены в базу розыска ТЦК. Тем не менее, иногда сотрудники военкоматов или полиции могут злоупотреблять этим механизмом, утверждая, что определенные мужчины уже включены в эти списки. Об этом сообщили в адвокатском объединении "Пані в законі" в Telegram.

Как отмечают юристы, сейчас многие мужчины говорят о том, что их якобы внесли в базу розыска от ТЦК.

"Давайте разбираться, когда и как заполняют эту базу. Ведь даже война не является причиной для манипуляций чувствами граждан и неосведомленностью в некоторых вопросах, чтобы заставить их к явке в военкомат. Это не допустимо со стороны государства", — говорит адвокат Кристина Очкур.

Согласно ее высказыванию, розыск применим только к тем лицам, которые совершили уголовное правонарушение.

"Обратите внимание, что нарушение правил воинского учета — это статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А это не уголовное правонарушение. То есть у вас должно быть нарушение статьи 335 или 337 Уголовного кодекса. Это статьи, которые говорят об уклонении от мобилизации. И в таком случае против вас должно быть открыто уголовное дело", — добавляет юрист.

В рамках уголовного производства военнообязанный может быть объявлен подозреваемым. Процесс розыска начинается по решению суда, постановлению следователя или прокурора. Информацию о том, находится ли кто-то в розыске, можно проверить на официальном сервисе МВД.

"Там можно посмотреть, какие существуют основания для розыска, если вы в нем находитесь, и какой именно орган вас разыскивает", — объясняет Очкур.

При этом она подчеркивает, что если участковый сообщает военнообязанному о том, что его предположительно внесли в базу розыска, то участковый должен предоставить номер уголовного производства или предложить ссылку на постановление о розыске этого человека.

"Хочу вам сразу сказать, что если вам запихнули повестку в дверь, а потом рассказывают о том, что вы в розыске — то нестрашно. Но если вы прошли ВВК, например, получали мобилизационное распоряжение на отправку и не явились, тогда вас действительно могут внести в базу и это реальный розыск, а не тот, которым вас пугают", — говорит Очкур.

Напомним, командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк рассказал, что перед отправкой на фронт новомобилизованные проходят общевойсковую подготовку. Она длится не менее 2-3 недель.

Ранее сообщалось, что на момент вручения повестки военнообязанному документ должен быть уже заполнен. Он должен содержать штамп и подпись руководителя ТЦК и СП.