Уныние и разочарование: генерал рассказал, потеряет ли Украина возможность вести войну

По словам экс-заместителя начальника Генштаба Игоря Романенко, ситуация с задержкой военной помощи со стороны ЕС и США является серьезной, однако не опасной. Киеву придется побороть очередную кризисную ситуацию.

На европейском континенте уже решили проблему с выделением помощи для Украины, а вот Соединенные Штаты Америки могут справиться с этим в ближайшее время. По этому поводу высказался экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью Obozrevatel.

Издание The Atlantic поделилось статьей о том, что Украина якобы может остаться без возможности продолжать войну из-за "глупого" союзника, что является достаточно опасной ситуацией.

Экс-заместитель начальника Генштаба считает ситуацию действительно серьезной, однако не опасной. В Европе уже нашли пути, а Вашингтон приближается к тому, чтобы вопрос был решен.

"Но кризисные ситуации можно переживать по-разному. Одних они приводят в уныние, разочарование и так далее, другие же рассматривают кризис как новые возможности для развития. По моему мнению, испытания, с которыми столкнулась Украина, нужны для того, чтобы мы их преодолели, стали сильнее, сплоченнее и продвигались вперед в борьбе за нашу будущую победу", — заявил Игорь Романенко.

Соответственно, продолжает генерал-лейтенант, Украине нужно больше опираться на свои средства и лучше работать с союзниками, которые могут продолжать оказывать Украине помощь. В частности он назвал Северную Европу.

Вторая сложность состоит в мобилизации, ведь закон, который должны были принять еще в прошлом году, до сих пор не готов. Игорь Романенко считает, что необходимо упорядочить учет военнообязанных с 18, а не с 27 лет, ведь если на фронте будут только люди среднего возраста и старики — выиграть войну будет очень сложно.

"Я думаю, мы преодолеем эти трудности. Сейчас самое главное – остановить продвижение врага, укомплектовать наши подразделения и части на фронте, формировать новые бригады, которые будут проводить деоккупацию. Эту задачу надо выполнять. Плохо, что это делается медленно. Поэтому, несмотря на все сложности, я вижу причины для оптимизма именно в этом", — подытожил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Напомним, 1 февраля сообщалось, что в ЕС выделили 50 миллиардов евро на помощь Украине. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель рассказал, что решение поддержали все 27 членов ЕС. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что выделение нового пакета помощи "доказывает мощное единство Евросоюза".