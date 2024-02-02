"Не будем вступать в войну": премьер Румынии отрицает возможную подготовку к противостоянию с РФ

Глава румынского правительства Марчел Чолаку заявил, что никаких мер для готовности к потенциальной войне в его стране не будет осуществляться.

Подготовки к возможному конфликту с войсками РФ Румыния не осуществляет. Премьер-министр страны Марчел Чолаку отреагировал на заявления главы Генштаба Георгицы Влада, сообщает Euractiv.

Он призвал сохранять спокойствие. По словам чиновника, никакой подготовки в этом направлении не проводится.

"Румыния не будет вступать в войну", — пояснил Марчел Чолаку.

Война России против Украины и заявление Генштаба Румынии

Ответ руководителя правительства поступил после того, как генерал-лейтенант Георгице Влад, новый начальник штаба обороны, предупредил, что румыны должны готовиться к возможности войны, главным образом, если Россия добьется успеха в Украине. Он выразил обеспокоенность относительно возможной эскалации политики президента России Владимира Путина, выделяя Республику Молдова как вероятную цель, а напряженность распространяется на Западные Балканы.

Военный предложил ввести добровольную военную службу для лиц в возрасте от 18 до 35 лет, как мужчин, так и женщин. Законопроект о добровольной военной службе уже подан в парламент. Георгице Влад считает, что это будет обсуждаться "в приоритете" после выборов.

Предупреждение главы Генерального штаба Вооруженных сил Румынии возникло по заявлению генерала Патрика Сандерса, главнокомандующего армией Великобритании, который на прошлой неделе призвал британские власти готовиться к массовой мобилизации из-за потенциального расширения конфликта в Украине, и его возможного влияния на другие страны.

Напомним, 2 февраля генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что РФ будет наступать на Киев и попытается отрезать Украину от Черного моря. По его словам, Украине необходимо готовиться к подобным сценариям и создать три линии обороны, чтобы усложнить продвижение врага.