Несмотря на задержки поставок вооружения и недостаток боеприпасов, Украина продемонстрировала внушительные успехи на море. Флот РФ потерял много кораблей и Киеву удалось организовать зерновой коридор.

Положение на передовой президент Украины Владимир Зеленский описал как тупиковое, что связано с несвоевременными поставками западных вооружений. Об этом он заявил в интервью итальянскому новостном порталу RaiNews.

В беседе с журналистами он отметил, что Украина противостоит террористам — стране с одной из крупнейших армий мира.

"Что касается наземной войны, то здесь патовая ситуация, это факт. Были задержки с оборудованием, а задержки означают ошибки", — уточнил он.

Военно-морские успехи

Президент отметил недостаток боеприпасов и необходимость в современных технических средствах. Вместе с тем военно-морские операции ВСУ были достаточно успешными.

По его словам, флот РФ потерял много кораблей, в Черном море Украине удалось выстроить зерновой коридор — эта прагматическая часть операции, повлиявшая на экономику, проведена успешно.

26% Украины оккупированы

Президент также сказал, что ВС РФ существенно не продвигаются, поскольку ВСУ удалось остановить наступление.

"Нам удалось защитить наше государство", — подвел итог Зеленский, добавив, что в то же время около 26% территории все еще под российской оккупацией.

"Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, есть раненые и многие на фронте, но мы не одиноки, нам удалось объединить мировых лидеров", — отметил он.

По другим данным, Украина сохранила контроль над 83% территории. В июньском опросе Института им. Р. Рейгана упоминалась именно эта цифра и то, что, по оценкам американской разведки, война значительно подорвала военный потенциал РФ.

Президент Украины также добавил, что война может прийти на территорию Западной Европы.

"И когда она придет, никто не будет готов, европейские армии не готовы, это будет шок, где гарантия, что НАТО оперативно отреагирует? Кто об этом говорит? Никто", — ответил он на вопрос о том, что в Италии и других странах Европы говорят, что устали отправлять оружие Украине.

Напомним, что аналитики из Defense Express объяснили, почему упавшие ракеты Х-32 не всегда попадают в статистику сбитых.

Также сообщалось, что в интервью RaiNews Зеленский признал, что думает об отставке Залужного. По его словам, нужна смена руководства и не только военного.