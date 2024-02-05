На фронте погибла боевой медик Диана Snake Вагнер (фото)

По словам побратима Руслана Андрийко, гражданка Германии ожидала получения украинского гражданства. Она погибла во время спасения собратьев.

2 февраля на фронте погибла боевой медик из Карпатской Сечи Вагнер Савита Диана, которая была гражданкой Германии. Об этом сообщил побратим Руслан Андрийко в Фейсбуке.

Немка Вагнер Савита Диана с позывным Snake была боевым медиком в третьей штурмовой сотне батальона Карпатская Сечь имени Олега Куцина. Для батальона это стала первая потеря женщины военнослужащей. Женщина переехала в Украину еще до начала полномасштабной войны. Вагнер Савита Диана была влюблена в украинскую культуру, традиции и изучала украинский язык. Она ожидала получения украинского гражданства.

Диана Савита Вагнер ждала получения украинского гражданства

На войне Snake была с Изюмской кампании, более 2 лет.

"Мы познакомились в подвале Вирнопольской школы пропитанном плесенью, порохом, пылью, сигаретным дымом, потом и кровью черной пехоты. Летним утром в подвал зашла эта хрупкая девочка вся в окопной грязи после боевого дежурства. Уставшая, но улыбающаяся, ее глаза сияли от счастья. Меня всегда интересовало какая мотивация у иностранцев воевать за наше государство. И мы пообщались несмотря на мой корявый английский язык", — написал Руслан Андрийко.

Также он добавил, что после победы Диана Вагнер хотела строить свою жизнь в Украине, где нет "русского мира" и "еврокоммунизма". По словам Андрийко, погибшая медик была профессионалом своего дела и благодаря ей были спасены жизни не одному десятку сечевиков. Погибла Диана Вагнер во время спасения раненых колумбийских воинов в составе украинской армии.

Напомним, 4 февраля стало известно о гибели чемпиона мира Александра Белоконя на фронте.

20 января во время боевого задания на Запорожском направлении погиб бывший солист Ривненской областной филармонии Богдан Соломко.