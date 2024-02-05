"Придется ответить": Париж вызвал посла РФ после гибели французских волонтеров в Украине

По словам спикера французского дипломатического ведомства Кристофа Лемуана, Москва множит операции по дезинформации, в частности о так называемых иностранных наемниках в Украине.

В понедельник, 5 февраля, Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Российской Федерации Алексея Мешкова в связи с гибелью французских граждан в Херсонской области, а также кампаниями по дезинформации, направленными против Парижа. Об этом пишет Politico.

По словам представителя французского дипломатического ведомства, встреча с Мешковым состоится "в течение дня". Глава МИД Франции Стефан Сежурне на своей странице в соцсети X указал на то, что россияне атакуют мирных жителей Украины.

"Двое французских гуманитарных работников поплатились за свою приверженность своей жизнью. Трое других ранены. России придется ответить за свои преступления", — отметил Сежурне.

Ранее в МИД Франции также заявили об "активизации злонамеренных действий России" против их государства.

"Россия множит операции по дезинформации, будь то вопрос о [так называемых] наемниках в Украине, крушение самолета в Белгороде или совсем недавно создание двойника сайта министерства иностранных дел", — сказал заместитель пресс-секретаря министерства Кристоф Лемуан.

Как отмечают журналисты, повышение уровня напряженности в отношениях между Парижем и Москвой происходит на фоне сообщений о грядущем визите президента Франции Эммануэля Макрона в Киев.

Гибель французских волонтеров в Украине: что известно

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин 1 февраля сообщил, что из-за российского удара по Бериславу погибли и пострадали иностранные волонтеры. По его информации, ВС РФ убили двоих граждан Франции. Еще трое иностранцев получили легкие травмы.

В Офисе генерального прокурора сообщили о начале досудебного расследования в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Президент Франции Эмануэль Макрон подтвердил гибель французских волонтеров в Украине и назвал российскую атаку "трусливым и возмутительным актом". Политик также выразил солидарность со всеми волонтерами, которые помогают людям.

Напомним, СМИ побеседовали с двумя французами, которых в РФ объявили погибшими "наемниками" после удара по Харькову 16 января. Речь идет о Мино Беренже и Алексисе Дрионе.