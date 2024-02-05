В Украине осудили мужчину, который не захотел служить штурмовиком после операции

Украинец рассказал, что врачи пообещали дать ему статус ограниченной годности. Поэтому "боевая" повестка стала для него настоящим сюрпризом.

В Украине осудили мужчину, который уклонился от мобилизации из-за перелома. Об этом говорится в приговоре Деснянского районного суда города Чернигова от 31 января.

Гражданин, имя и возраст которого неизвестны, имеет сына 2020 года рождения и содержит родителей-пенсионеров. 18 ноября 2022 года он пришел в ТЦК и прошел медосмотр. Мужчину признали годным к военной службе.

Уже 12 декабря того же года украинец получил "боевую" повестку. 20 декабря его должны были отправить в воинскую часть, но мобилизованный написал заявление об отказе от прохождения службы. Это квалифицировали как уклонение от призыва.

Впоследствии мужчина частично признал свою вину. Он заявил, что от мобилизации не уклонялся и по повестке сам пришел в ТЦК. Однако, по его словам, на момент прохождения медосмотра украинец имел перелом ключицы. Он предоставил врачам документ в подтверждение диагноза "многоосколочный консолидированный перелом правой ключицы".

Медики якобы пообещали, что предоставят военнообязанному статус ограниченной годности из-за этой травмы. Сам вывод он позже не проверил, потому что поверил "на слово".

Когда мужчина узнал, что его отправляют в десантно-штурмовую бригаду, он сообщил работникам ТЦК о своей ограниченной пригодности. Украинец был согласен мобилизоваться, но в другую бригаду. На такое предложение он получил отказ.

Тогда призывник написал заявление об отказе от службы по образцу, который ему дали в военкомате. На суде он заявил, что хотел отказаться по состоянию здоровья и "не понимал смысла" того, что писал.

Члены ВВК, которая выносила заключение по уклонисту, подтвердили, что в его документах указана травма ключицы. Однако такой диагноз не является достаточно "значительным", чтобы признавать лицо непригодным к службе.

Из документов, предоставленных суду, известно, что мужчина был госпитализирован с переломом ключицы с 26 до 30 сентября 2022 года. 27 сентября ему провели операцию, а именно "открытую репозицию, МОС перелома правой ключицы пластиной и винтами".

Уже после своего уклонения от мобилизации украинец получил травму правой ключицы повторно. Это произошло 26 февраля 2023 года, и он пролежал в больнице с 6 до 22 марта. Тогда пациенту установили такой диагноз: "закрытый многоосколочный перелом тела правой ключицы со смещением обломков с наличием металлических фиксаторов, миграция металлических фиксаторов".

Уклониста признали виновным и назначили ему три года заключения. Однако мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, в ТЦК объяснили, почему нельзя просто выбросить повестку в урну.

Украинский командир Роман "Герич" Герасименко, куда попадают мобилизованные украинцы после всех формальных процедур в военкомате.