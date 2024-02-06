"Враг это прекрасно знает": Игнат объяснил, почему Киев защищают лучшие системы ПВО (видео)

Представитель Воздушных сил заявил, что ПВО есть во всех крупных городах. Однако, по его словам, где-то таких комплексов больше, а где-то меньше.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ответил на критику, что Киев лучше защищен, чем другие города Украины. Об этом известно из его комментария в программе "ПОГОВОРИМ".

"Постоянно говорят: вот Киев они себе там поприкрывали — власть и так далее, а остальные регионы сидят на голодном пайке в плане ПВО. Это тоже очень важно, это вброс российской пропаганды", — сказал военный.

Он заверил, что военное и политическое руководство понимают необходимость защищать все города. Представитель Воздушных сил подчеркнул, что системы ПВО есть во всех городах-миллионниках, но где-то их больше, а где-то меньше.

"Где больше бьют, там будет больше средств. Какая цель врага? Сломать Украину. Чтобы сломать Украину, надо сломать сердце Украины, надо ударить по Киеву, по тем объектам, которые здесь есть", — объяснил он.

Игнат уточнил, что речь идет об объектах критической инфраструктуры, стратегических и оборонных объектах, государственных институтах. Вследствие поражения этих объектов будут заблокированы различные сферы жизни.

"Враг это прекрасно знает. Вы видите, сколько "Кинжалов", и фактически все сюда. И баллистика, и крылатые, и 90 "Шахедов" так же куда полетели", — заявил военный.

Интервью с Юрием Игнатом (о ПВО Киева — с 21:02)

Напомним, спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, как кадры работы ПВО помогают российским войскам.

В Одессе осудили блогера из Китая, который регулярно снимал ПВО и публиковал эти видео на YouTube.