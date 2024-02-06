Пустая трата времени: выделение пакета помощи от США для Украины близко к краху, — WP

Законопроект критикуют как республиканцы, так и демократы. В Палате представителей заявили, что его рассмотрение — это пустая трата времени.

Американский законопроект, который включает пакет помощи для Украины и Израиля, близок к краху. 5 февраля в США прошла закрытая встреча сенаторов-республиканцев, на которой они объединились для блокирования документа. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Причиной, которая может помешать принятию финансирования, стала иммиграционная реформа. В СМИ отмечают, что достижение консенсуса в ближайшее время выглядит "маловероятным".

В Палате представителей США изложили свои претензии в совместном заявлении. В нем говорится, что законодательство "не обеспечивает" безопасности границы и будет поощрять больше нелегальной иммиграции.

"Любое рассмотрение сенатского законопроекта в его нынешнем виде является пустой тратой времени. Он мертв. Мы призываем Сенат США отклонить его", — заявили в Палате представителей.

Также против принятия законопроекта выступил экс-президент США Дональд Трамп. Он посоветовал республиканцам не поддерживать изменения еще до того, как было написано совместное заявление.

В издании объяснили, что для преодоления первого голосования законопроект должен набрать 60 голосов. Предполагается, что это рассмотрение пройдет уже 7 февраля.

Некоторые законодатели-демократы тоже недовольны законопроектом.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что президент рассмотрит продвижение иммиграционной политики эпохи Трампа, против которой так боролись демократы — и против которой он сам выступал — в обмен на помощь нашим союзникам, которую уже поддерживают республиканцы", — пояснили сенатор Алехандро Падия и член Палаты представителей Нанетт Барраган.

Кроме того, документ раскритиковали и группы защиты прав иммигрантов.

Напомним, в СМИ информировали, что Украина рискует не получить военную помощь от США в этом году из-за Дональда Трампа. Политик поручил республиканцам в Конгрессе блокировать пакет.

Сам Трамп заявил, что предложенные в законопроекте изменения некачественные и не дают возможность закрыть границу США. По его же мнению, это необходимо делать немедленно.