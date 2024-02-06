Военный, который на Николаевщине продал "гуманитарные" авто для ВСУ, может выйти под залог

В прокуратуре отметили, что рыночная стоимость этих автомобилей превышает 600 тысяч гривен. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 188 800 гривен.

На Николаевщине солдату одной из воинских частей сообщили о подозрении по факту продажи товаров гуманитарной помощи, с целью получения прибыли. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщила Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, в начале текущего года, "с целью незаконного личного обогащения и получения прибыли", военнослужащий продал гражданскому лицу три автомобиля иностранной регистрации, которые были завезены на территорию Украины как гуманитарная помощь и предназначались для нужд Вооруженных Сил Украины.

Фигуранта задержали 2 февраля непосредственно во время продажи автомобилей, которая, по информации в пресс-службе, происходила под контролем правоохранителей. Соответствующее задержание произошло в порядке ст. 208 УПК Украины.

В прокуратуре добавили, что рыночная стоимость этих автомобилей превышает 600 тысяч гривен.

Военный на Николаевщине продал три "гуманитарные" машины для ВСУ

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 188 800 гривен.

"Досудебное расследование осуществляют следователи Первого следственного отдела (с дислокацией в г. Николаеве) ТУ ГБР, расположенного в г. Николаеве, оперативное сопровождение — УСБУ в Николаевской области", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 января СБУ разоблачила еще одну схему хищения средств, предназначенных для украинских войск. На этот раз задержали полковника ВСУ и львовского предпринимателя.