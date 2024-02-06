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Военный Фокус Российско-украинская война

Военный, который на Николаевщине продал "гуманитарные" авто для ВСУ, может выйти под залог

ВСУ, авто, СБУ, прокуратура
Фото: Николаевская специализированная прокуратура | Военный на Николаевщине продал три "гуманитарные" машины для ВСУ

В прокуратуре отметили, что рыночная стоимость этих автомобилей превышает 600 тысяч гривен. Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 188 800 гривен.

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На Николаевщине солдату одной из воинских частей сообщили о подозрении по факту продажи товаров гуманитарной помощи, с целью получения прибыли. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщила Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, в начале текущего года, "с целью незаконного личного обогащения и получения прибыли", военнослужащий продал гражданскому лицу три автомобиля иностранной регистрации, которые были завезены на территорию Украины как гуманитарная помощь и предназначались для нужд Вооруженных Сил Украины.

Фигуранта задержали 2 февраля непосредственно во время продажи автомобилей, которая, по информации в пресс-службе, происходила под контролем правоохранителей. Соответствующее задержание произошло в порядке ст. 208 УПК Украины.

В прокуратуре добавили, что рыночная стоимость этих автомобилей превышает 600 тысяч гривен.

Военный на Николаевщине продал три "гуманитарные" машины для ВСУ Fullscreen
Военный на Николаевщине продал три "гуманитарные" машины для ВСУ

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 188 800 гривен.

"Досудебное расследование осуществляют следователи Первого следственного отдела (с дислокацией в г. Николаеве) ТУ ГБР, расположенного в г. Николаеве, оперативное сопровождение — УСБУ в Николаевской области", — говорится в сообщении.

Напомним, 19 января СБУ разоблачила еще одну схему хищения средств, предназначенных для украинских войск. На этот раз задержали полковника ВСУ и львовского предпринимателя.