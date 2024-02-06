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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Військовий, який на Миколаївщині продав "гуманітарні" авто для ЗСУ, може вийти під заставу

ЗСУ, авто, СБУ, прокуратура
Фото: Миколаївська спеціалізована прокуратура | Військовий на Миколаївщині продав три "гуманітарні" автівки для ЗСУ

У прокуратурі зазначили, що ринкова вартість цих автомобілів перевищує 600 тисяч гривень. Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 188 800 гривень.

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На Миколаївщині солдату однієї з військових частин повідомили про підозру за фактом продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Про це у вівторок, 6 лютого, повідомила Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, на початку поточного року "з метою незаконного особистого збагачення й отримання прибутку" військовослужбовець продав цивільній особі три автомобілі іноземної реєстрації, що були завезені на територію України як гуманітарна допомога та призначалися для потреб Збройних сил України.

Фігуранта затримали 2 лютого безпосередньо під час продажу автівок, який, за інформацією в пресслужбі, відбувався під контролем правоохоронців. Відповідне затримання відбулося в порядку ст. 208 КПК України.

У прокуратурі додали, що ринкова вартість цих автівок перевищує 600 тисяч гривень.

Військовий на Миколаївщині продав три "гуманітарні" автівки для ЗСУ Fullscreen
Військовий на Миколаївщині продав три "гуманітарні" автівки для ЗСУ

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 188 800 гривень.

"Досудове розслідування здійснюють слідчі Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) ТУ ДБР, розташованого в м. Миколаїв, оперативний супровід — УСБУ в Миколаївській області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 січня СБУ викрила ще одну схему розкрадання коштів, призначених для українських військ. На цей раз затримали полковника ЗСУ та львівського підприємця.