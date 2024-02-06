Командиром батальона "Волки Да Винчи" стал Сергей Филимонов (видео)

Военный сообщил, что в батальон продолжается набор специалистов. Ранее в 67 ОМБР "ДУК" рассказывали, что часть бойцов, в том числе сам Филимонов и парамедик Алина Михайлова, откололись и перешли в другую бригаду.

Доброволец, военнослужащий ВСУ и лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов стал новым командиром батальона "Волки Да Винчи". Об этом он 6 февраля сообщил в соцсетях.

"Друзья, имею честь сообщить, что я возглавил батальон "Волки Да Винчи". Приглашаю вас и ваших друзей присоединиться к нам", — написал военный.

Он добавил, что батальон "достаточно большой" — почти 1000 человек, но требует еще больше специалистов. В "Волках Да Винчи" в приоритет ставят человеческую жизнь и здоровье, поэтому в боях участвуют только подготовленные люди.

Раскол в "Волках Да Винчи": детали

Ранее, 26 января, в 67 ОМБР "ДУК" информировали, что часть батальона отделилась и оставила бригаду.

Отмечалось, что Алина Михайлова, Сергей Филимонов, рота "Гонор" и отдельные группы бойцов штурмового батальона "Да Винчи" перевелись в другую бригаду. Сам батальон продолжал выполнять боевые задачи под командованием майора Юрия Капустяка (заместителя "Да Винчи").

Стоит отметить, что Михайлова — невеста "Да Винчи", в честь которого назван батальон, и руководительница медицинской службы "Ульф".

Фото: Скриншот

Как сообщили в украинском милитарном Telegram-канале In Factum, отколотая часть батальона "Волки Да Винчи" войдет в состав 59 ОМПБр. То есть будет два отдельных батальона имени Дмитрия Коцюбайло, и одним руководит Капустяк, а другим Филимонов.

Фото: Скриншот

Напомним, "Да Винчи" погиб 7 марта в возрасте 27 лет. На прощание с ним в центре Киева собрались сотни людей и пришел президент Владимир Зеленский.

Дмитрий Коцюбайло погиб на руках у своей невесты. Он получил тяжелое ранение в шею в боях под Бахмутом.