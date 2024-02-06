Россияне планировали обменять заключенных коллаборантов на своих пленных, — ЦНС

По данным подполья, прокуратура РФ обращалась к начальнику службы на временно оккупированных территориях по поводу предоставления списков для возможного обмена в Украину заключенных коллаборантов.

Военные захватчики задумались о возможном обмене своих союзников на собственных военнопленных. Свидетельством этого стали обнаруженные документы, подтверждающие стратегию оккупантов. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Активисты "Кибер сопротивления" получили доступ к массиву данных российской пенитенциарной службы на территории временно оккупированой Луганской области, из которого известно о планах россиян обменять заключенных коллаборантов на своих пленных", — говорится в сообщении.

Полученные данные указывают на то, что прокуратура РФ обратилась к начальнику службы на временно оккупированных территориях с запросом о предоставлении списков для возможного обмена заключенными коллаборантами с Украиной.

"Интересно, что в перечне среди тех, кто уже давно находится в уголках российских тюрем из-за внутренних разборок окупантов, есть и те, об аресте которых официально не сообщалось и недавнего времени они официально были на свободе", — констатируют в Центре.

Оккупанты планировали обменять заключенных коллаборантов на своих пленных Оккупанты планировали обменять заключенных коллаборантов на своих пленных Оккупанты планировали обменять заключенных коллаборантов на своих пленных Оккупанты планировали обменять заключенных коллаборантов на своих пленных

Напоминаем, 1 февраля в СМИ опубликовали спутниковые фотографии с места падения, на которых видно черное пятно и остатки самолета. 31 января состоялся масштабный обмен пленными: в Украину вернули 207 бойцов ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, пограничников и тому подобное. В украинской разведке заявили, что во время обмена не было людей, которые якобы находились на Ил-76.

А 31 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 50-м обмене пленными. Домой вернулись более 200 украинцев: бойцов ВСУ, Нацполиции, Нацгвардии, пограничники, теробороновцы и тому подобное. Среди военных — защитники острова Змеиный и "Азовстали", заявил президент.

В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными рассказали о судьбе украинского защитника, которого вернули на родину. Мужчина находился на "Азовстали", вместе с женой попал в плен, потом жену вернули. 14 января женщина вместе с ребенком погибла в Днепре, когда по жилому дому ударила российская ракета.