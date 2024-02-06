Россияне планировали обменять заключенных коллаборантов на своих пленных, — ЦНС
По данным подполья, прокуратура РФ обращалась к начальнику службы на временно оккупированных территориях по поводу предоставления списков для возможного обмена в Украину заключенных коллаборантов.
Военные захватчики задумались о возможном обмене своих союзников на собственных военнопленных. Свидетельством этого стали обнаруженные документы, подтверждающие стратегию оккупантов. Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Активисты "Кибер сопротивления" получили доступ к массиву данных российской пенитенциарной службы на территории временно оккупированой Луганской области, из которого известно о планах россиян обменять заключенных коллаборантов на своих пленных", — говорится в сообщении.
Полученные данные указывают на то, что прокуратура РФ обратилась к начальнику службы на временно оккупированных территориях с запросом о предоставлении списков для возможного обмена заключенными коллаборантами с Украиной.
"Интересно, что в перечне среди тех, кто уже давно находится в уголках российских тюрем из-за внутренних разборок окупантов, есть и те, об аресте которых официально не сообщалось и недавнего времени они официально были на свободе", — констатируют в Центре.
Напоминаем, 1 февраля в СМИ опубликовали спутниковые фотографии с места падения, на которых видно черное пятно и остатки самолета. 31 января состоялся масштабный обмен пленными: в Украину вернули 207 бойцов ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, пограничников и тому подобное. В украинской разведке заявили, что во время обмена не было людей, которые якобы находились на Ил-76.
А 31 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 50-м обмене пленными. Домой вернулись более 200 украинцев: бойцов ВСУ, Нацполиции, Нацгвардии, пограничники, теробороновцы и тому подобное. Среди военных — защитники острова Змеиный и "Азовстали", заявил президент.
В Координационном штабе по вопросам обращения с пленными рассказали о судьбе украинского защитника, которого вернули на родину. Мужчина находился на "Азовстали", вместе с женой попал в плен, потом жену вернули. 14 января женщина вместе с ребенком погибла в Днепре, когда по жилому дому ударила российская ракета.