Возможность "откупиться" от армии: Железняк рассказал об изменениях в мобилизации (видео)

В Верховной Раде не поддержат идею "откупиться" от армии за 2-3 тыс. долл. в год, считает парламентарий. Среди причин, почему это невозможно — таким образом вводится имущественный ценз, а этого делать не стоит.

Если народные депутаты поддержат предложение платного бронирования от мобилизации, то возникнут проблемы с семьями бойцов Сил обороны, которые погибли на российско-украинской войне. Кроме того, идея блокировать счета за избежание Территориальных центров комплектования выглядит "алогичной". Такие заявления народный депутат от партии "Голос" и первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Ярослав Железняк сделал в интервью порталу Liga.net.

Журналисты затронули вопрос о возможности особых условий для компаний, которые работают, например, в оборонном комплексе, или платят определенные суммы в бюджет страны (по 20-40 тыс. ежемесячно). Нардеп уверен, что подобные предложения точно не пройдут.

"Воплотить в жизнь — ноль шансов, потому что это имущественный ценз. 6 500 там 6 000 грн такого "налога" умножим на 12, поделим на курс доллара — мы получим, что примерно за 2-3 тысячи долларов в год человек может откупиться от армии. Возьмите теперь эту фразу и объясните маме уже мобилизованного парня в каком-то маленьком городе или селе".

В разговоре с журналистами Железняк объяснил свою позицию относительно способов мотивирования к службе в армии и относительно бронирования. По его мнению, украинцев вряд ли простимулирует блокировка счетов — этим способом предлагают наказывать военнообязанных за уклонение от мобилизации.

"Я не вижу смысла в блокировке счетов. Я считаю, что это алогичная норма. Если человек не хочет идти в ТЦК и у него будет выбор, условно, потерять свои счета в банке или пойти в ТЦК, то он выберет первый вариант".

Еще один вопрос, который возник у граждан относительно усиления мобилизации, — хватит ли у государства средств на призыв сразу 400-500 тыс. человек (по оценкам правительства, на это понадобится от 580 до 720 млрд грн). Железняк согласился: если не будет денег, то "какая разница, что будет записано в тексте — оно же просто не будет имплементировано".

Также политик назвал точную дату, когда может произойти второе голосование за законопроект №10449 и его принятие — 20 февраля 2024 года. После этого его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский и, если не будет возражений, то закон вступит в действие в начале марта. Далее, до начала апреля — переходный месяц, отметил нардеп.

Мобилизация в Украине — детали

Отметим, 29 января 2024 года в Верховную Раду поступил законопроект №10449 — второе предложение Кабмина о внесении изменений в законы о мобилизации. Среди правительственных предложений — изменение нижней границы мобилизационного возраста, изменение причин для отсрочки, средства мотивирования и стимулирования военнообязанных, возможность ужесточения наказания за уклонение от повестки. Кроме того, планируют установить срок службы, после которого военный Сил обороны имеет право демобилизоваться.

Напоминаем, 6 февраля нардепы сообщили, когда, ориентировочно, законопроект об усилении мобилизации примут в первом чтении. Также поддержали законопроект президента о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.