"Политически в его пользу": Джо Байден рассказал, как Трамп помогает Путину (видео)

Бывший президент Дональд Трамп пытается "запугать" республиканцев, чтобы они проголосовали против нового законопроекта, рассказал лидер США Джо Байден.

Президент США Джо Байден обвинил Дональда Трампа в проблемах с предоставлением помощи Украине. Об этом он сообщил во время обращения к Конгрессу.

Он отметил, что из-за Дональда Трампа не могут согласовать двухпартийной договоренности, которая содержит "самую справедливую, самую гуманную" реформу миграционной системы, в частности речь идет о "самых жестких мерах" по защите границы.

Байден подчеркнул, что нужно, чтобы договоренность дошла до зала сената, но это не происходит.

"Почему этого не происходит? Простое объяснение — Дональд Трамп. Он думает, что это политически в его пользу: использовать этот вопрос в качестве оружия вместо того, чтобы урегулировать этот вопрос. Трамп пытается запугать республиканцев, чтобы они голосовали против этой договоренности", — пояснил президент США.

Экстренное финансирование для Украины: что известно

Джо Байден отметил, что новый законопроект содержит норму о финансировании для Украины.

"Этот законопроект предоставляет экстренное финансирование для Украины, эта страна страдает от жестокого вторжения каждый день", — сказал он.

По словам американского президента, каждый месяц задержек помощи означает лишь то, что у них меньше артиллерии и возможностей защититься от нападения России. Он отметил, что США удалось мобилизовать коалицию из 50 стран и объединить НАТО.

"Мы не можем отвернуться, поддержка этого законопроекта — это противодействие Путину, если не поддержать этот законопроект — это поможет Путину, если мы не остановим его аппетиты, он не остановится на Украине, он себя не будет ограничивать и расходы для США, для партнеров возрастут", — пояснил он.

Байден добавил, что поддержка Украины в критическое время никогда не будет забыта.

Напомним, 5 февраля в СМИ сообщили, что США могут не оказать помощь Украине из-за экс-президента Дональда Трампа. Журналисты отметили, что он "вредно влияет на американскую внешнюю политику".

В тот же день Дональд Трамп обвинил президента США Джо Байдена в том, что его внешняя политика может привести к Третьей мировой войне.