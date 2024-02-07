Массированный обстрел Украины: в Киеве частичный блэкаут и пожары в жилых домах

В столице есть двое пострадавших и пропал свет у части жителей города. В Николаеве остались без крыш около 20 домов, есть раненые.

Ночью ВС РФ атаковали Украину "Шахедами", а утром запустили ракеты. Взрывы прогремели в нескольких областях, зафиксировано попадание в гражданскую инфраструктуру. Фокус собрал все, что известно об ударах по городам и регионам.

Обстрел Украины 7 февраля — Киев

В 6:59 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. Он отметил, что работает ПВО и призвал жителей находиться в укрытиях.

Корреспондент Фокуса передает, что примерно в 7:41 в столице прогремел еще один громкий взрыв. Кличко подтвердил это и призвал не покидать укрытия.

Впоследствии городской голова проинформировал, что после взрыва вызвали "скорую" в Днепровский район. Примерно в 8:00, как передал корреспондент Фокуса, прогремела еще одна серия взрывов.

Кличко заявил, что в результате обстрела обломками ракеты были повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу осталась без света.

Также мэр передал, что одному пострадавшему в Днепровском районе оказали медицинскую помощь на месте. В Голосеевский район выехали пожарные. Предварительно, там вспыхнуло здание.

Впоследствии Кличко уточнил, что, по предварительным данным, горит многоквартирный дом. В то же время количество пострадавших в Днепровском районе столицы возросло до двух человек.

"В Голосеевском районе горят машины и помещения СТО. Все службы на месте. Обращений к медикам пока не поступало", — написал позже городской голова.

В 8:30 стало известно, что в результате обстрела в Киеве повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу. Мэр пообещал, что специалисты безотлагательно начнут ремонтные работы.

Обстрел Украины 7 февраля — Харьков

По Харьковской области, по данным ОВА, было по меньшей мере четыре удара. В самом Харькове были попадания в Слободском районе.

"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. На эту минуту — без пострадавших", — написал руководитель администрации Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов также подтвердил, что есть информация о попадании в районе нежилых объектов.

Обстрел Украины 7 февраля: Николаев

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким утром проинформировал, что ночью в регионе сбили три дрона типа Shahed-136/131. Утром ВС РФ атаковали Николаев "Шахедами" и ракетами воздушного базирования.

В результате ударов произошли возгорания на участке подземного газопровода и территории инфраструктурного объекта.

Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что в городе повреждены жилые дома, и примерно 20 из них остались без крыш. В Николаеве есть раненые, один человек был госпитализирован, другим оказали помощь на месте.

"Повреждения газовых и водопроводных сетей — коммунальщики уже ликвидируют", — отметил Сенкевич.

Он добавил, что также на места повреждений в результате атаки выехали строительные бригады.

Обстрел Украины 7 февраля — другие регионы

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий в 7:32 заявил о взрывах в Дрогобыче. Также он предупреждал о маневрировании крылатых ракет между Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областями.

Корреспонденты "Суспільне" информировали о взрывах в Черкасской области.

Напомним, о первых беспилотниках в украинском воздушном пространстве в Воздушных силах заявили еще в 22:42 6 февраля.

В США заявили, что ВС РФ уже по меньшей мере 9 раз атаковали Украину ракетами, которые получили от Северной Кореи.