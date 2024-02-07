ВС РФ нанесли ракетные удары по Харькову: есть пострадавшие (фото)

По словам главы ОВА Олега Синегубова, в результате прилетов зафиксировано повреждение нежилой инфраструктуры. На данный момент известно о двух пострадавших.

В среду, 7 февраля, российские войска атаковали Харьков. В городе прозвучало не меньше четырех взрывов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В 06:46 в Воздушных силах сообщили о пуске ракет Х-22 в направлении Харькова.

"Армия России нанесла по меньшей мере четыре удара по Харьковщине. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — написал Олег Синегубов.

Позже он добавил, что, по предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры.

Также глава ОВА сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие.

"Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Получила легкие ранения 52-летняя женщина, без госпитализации. Осмотр мест продолжается", — написал он.

Также обстрелы прокомментировал и мер города Игорь Терехов.

"Сейчас есть информация о попаданиях в районе нежилых объектов. Относительно пострадавших идет уточнение", — написал он.

Позже глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что количество пострадавших в результате атаки выросло.

"Около шести утра враг ударил по областному центру. 2 человека пострадали, подразделениями ГСЧС спасен 1 человек. Спасатели обследуют территорию", — написал он.

Обстрел Харьковской области

Глава ОВА Олег Синегубов также добавил, что артиллерийским и минометным обстрелам врага в течение суток подверглись около 22 населенным пунктам Харьковской области, в частности: Волчанск, Охримовка, Варваровка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Песчаное, Петропавловка, Кисловка, Котляровка и т.д.

Оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами, в течение суток обстреливали Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья, Песчаное и другие.

Обстрел Харьковской области Обстрел Харьковской области Обстрел Харьковской области Обстрел Харьковской области

Ночью 7 февраля ВС РФ запустили несколько групп шахедов, а позже запустили по Украине крылатые и баллистические ракеты. Взрывы раздавались в Харькове, Николаеве, Киеве и области, а также в Днепропетровской и Львовской областях. В Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва и зафиксировали попадание в одном из районов. Системы ПВО также активно работают в Киеве и области.