МУС блокирует попытку Украины добиться суда по преступлениям РФ, — The Guardian

По словам сторонника создания международного трибунала Филиппа Сэндса, некоторые страны "Большой семерки" нервничают по поводу такого трибунала, поскольку он может создать прецедент, который приведет к тому, что мировые лидеры будут обвиняться другими трибуналами.

Международный уголовный суд столкнулся с напряженной борьбой за влияние, что препятствует усилиям Украины по установлению специализированного международного трибунала, который должен был бы рассматривать действия российского руководства на территории Украины как преступления. Об этом сообщает Филипп Сэндс, один из ведущих сторонников создания международного трибунала, передает издание The Guardian.

Он обвинил прокурора Международного уголовного суда, Карима Хана, и некоторых не названных судей этой юрисдикции, базирующейся в Гааге, в создании тупиковой ситуации. По его мнению, они выступают против идеи специального международного трибунала не из-за принципиальных соображений, а в связи с борьбой за собственные интересы.

Филипп Сэндс отмечает, что задержки вызвали разочарование среди украинцев, которые призвали Великобританию взять на себя инициативу. Всеобще признано, что Международный уголовный суд (МУС) имеет компетенцию в предъявлении обвинений в военных преступлениях, однако не распространяет свою юрисдикцию на Россию, поскольку последняя не является стороной в Римском уставе, на основе которого был учрежден МУС.

Вместо этого МУС пытается предъявить обвинение президенту Владимиру Путину в связи с похищением детей из Украины. По словам Сэндса, некоторые страны "Большой семерки" — США, Великобритания и Франция нервничают по поводу международного трибунала, поскольку он может создать прецедент, который приведет к тому, что другие мировые лидеры будут обвиняться другими будущими трибуналами.

Опасения сохраняются относительно возможности того, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций или Совет Безопасности могут не поддержать создание трибунала, что может снизить его международную легитимность. Например, Россия имеет возможность использовать свое вето в Совете Безопасности для блокировки создания такого трибунала, если такое предложение поступит на рассмотрение.

"Я не знаю, сколько голосов вы получите, если скажете: "Давайте накажем Путина". Если не будет достаточной поддержки, вся затея утихнет, и это залог провала", — отметил Франк Хоффмайстер.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина "в контексте ситуации в Украине". Российский диктатор обвиняется в похищении и вывозе 16 тысяч украинских детей. Кроме российского диктатора, суд в Гааге выдал ордер на арест уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Зеленский отреагировал на решение МСК о выдаче разрешения на арест Путина. В своем ежедневном обращении к украинскому народу глава государства заявил, что с этого решения начнется историческая ответственность.

В соцсетях на решение Международного уголовного суда в Гааге молниеносно отреагировали мемами.