Ротация в Красном море: Великобритания проведет замену своего фрегата HMS Diamond

Корабль заменит фрегат HMS Richmond, который вооружен, в том числе, ракетными комплексами Sea Ceptor. Вооружение способно защитить корабли, разбросанные по территории в 500 квадратных миль.

Фрегат HMS Richmond Королевского ВМФ Великобритании будет обеспечивать защиту свободы навигации в Красном море вместо эсминца HMS Diamond, сообщила 6 февраля пресс-служба британских ВМС.

Военный корабль HMS Diamond присоединился к международной целевой группе Prosperity Guardian, целью которой стало обеспечение защите торгового судоходства в регионе. После прибытия в Красное море эсминец подвергся трем атакам БПЛА со стороны поддерживаемых Ираном хуситов. Тогда корабль отразил атаки с помощью ракетного комплекса Sea Viper.

После двух месяцев боевого дежурства HMS Diamond пройдет период технического обслуживания и пополнения запасов, пока HMS Richmond будет выполнять свою важную миссию, говорится в сообщении. Вместе с тем о возможных повреждениях британского корабля в результате атак не сообщается.

Кратко о фрегате Richmond

Британский фрегат HMS Richmond, вышедший из Плимута в начале января, имеет экипаж из 200 моряков и королевских морских пехотинцев. Корабль класса Type 23 официально был введен в эксплуатацию в июне 1995 года. Он имеет общую длину в 133 метра, ширину — 16 метров и осадку в 7 метров.

Британский фрегаг Richmond. Источник: Delfi

Вооружение фрегата состоит из баллистического и ракетного оружия: 4,5-дюймовое морское орудие Mk.8, два 30-мм орудия DS30M Mk.2, два минигана, четыре 7,62-мм пулемета общего назначения (GPMG) для ближнего боя.

Также имеется одна 32-ячеечная система вертикального пуска (VLS) серии GWS 35 встроена в корпус и поддерживает ЗРК Sea Ceptor. Две 4-ячеечных пусковых установок ракет Harpoon для борьбы с надводными морскими угрозами, а также две 324-мм торпедные пусковые установки могут использоваться как против надводных угроз, так и против подводных опасностей.

Вид из компандного пункта HMS Richmond. Источник: Delfi

Ранее сообщалось, что в странах Запада изменилась концепция противовоздушной обороны, о чем свидетельствует использование сверхдорогих зенитных ракет Aster 15 против дешевых беспилотников йеменских террористов-хуситов.

Эксперт по военно-морским силам Х. И. Саттон в материале Naval News отметил, что во время нападений хуситов в Красном море ни один корабль не был потоплен, хотя несколько получили повреждения. По его словам, военные технологии Ирана нельзя недооценивать.