Рада поддержала в первом чтении законопроект о мобилизации: когда он вступит в силу

Оборонный комитет парламента рекомендовал принять документ без дополнительных предложений. Решение поддержали 243 нардепа.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять правительственный законопроект о мобилизации в первом чтении. Об этом 7 февраля сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Комитет ВРУ по вопросам обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект по усилению мобилизации №10449. Соответственно отклонить все альтернативные", — отметил он.

По словам парламентария, "за" проголосовали 12 членов оборонного комитета. Еще пятеро депутатов воздержались.

"Решение без дополнительных предложений комитета", — добавил Железняк.

В 13:23 нардеп передал, что Верховная Рада поддержала в первом чтении мобилизационный законопроект. "За" проголосовали 243 депутата.

"Законопроект принят без предложений Комитета. Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", — написал Железняк.

Напомним, омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец заявлял, что законопроект №10449 имеет целый ряд "противоречивых норм". Замечания к документу заняли девять страниц.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады также обнародовало свое заключение по мобилизационному законопроекту. Эксперты тоже имели некоторые замечания к предложенным нормам.